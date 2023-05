NVIDIA ACE for Games - czy nadchodzi przełom w interakcji z postaciami niezależnymi w grach?

Postęp związany z rozwojem sztucznej inteligencji nie ominie także branży gier. Poza znaczącym ułatwieniem procesu produkcji niektórych tytułów, może umożliwić bardzo zaawansowane interakcje z postaciami niezależnymi. NVIDIA podczas Computex 2023 zaprezentowała technologię ACE for Games, która ma potencjał, by całkowicie zrewolucjonizować ten aspekt. Choć praktyczna implementacja algorytmów to wciąż przyszłość, to zdecydowanie jest na co czekać.

NVIDIA ACE for Games może zrewolucjonizować sposób interakcji z postaciami niezależnymi w grach. Dzięki technologii możliwa będzie swobodna rozmowa z NPC-ami napotkanymi w wirtualnych światach.

Interakcja z usługami pokroju ChatGPT powoli staje się czymś naturalnym w świadomości części społeczeństwa. Użytkownicy stopniowo oswajają się z możliwościami, które już na obecnym etapie udostępnia sztuczna inteligencja. Wydaje się, że rewolucja AI w branży gier dopiero jednak przed nami. Jeśli wizja NVIDII doczeka się powszechnej realizacji, to możemy w przyszłości zapomnieć nie tylko o ręcznym pisaniu dialogów dla postaci niezależnych, ale o pisaniu dialogów w ogóle. Zamiast z góry określonych tematów i kwestii, które można poruszyć w rozmowie z NPC, będziemy mogli wdać się w otwartą konwersację, o przebieg której zadba sztuczna inteligencja.

Na zaprezentowanym materiale wideo widać, jak gracz wchodzi do restauracji i inicjuje rozmowę z jej właścicielem. Interakcja nie opiera się na z góry predefiniowanym dialogu. Gracz wypowiada swoje kwestie w czasie rzeczywistym. Są one interpretowane przez algorytmy sztucznej inteligencji i NPC w naturalny sposób na nie odpowiada. Całość można porównać do usługi ChatGPT w skali mikro. Oczywiście implementacja takich mechanizmów wymaga przetrenowania AI z charakterystyki świata gry, więc rozwiązanie to ujrzymy początkowo raczej tylko w produkcjach z większym budżetem, ale może to być całkowita rewolucja w interakcji z NPC.

Co ważne, kwestie są wypowiadane na żywo przez gracza za pośrednictwem mikrofonu, a algorytmy przetwarzają je automatycznie na tekst. To oznacza, że już wkrótce możemy wkroczyć na zupełnie nowy poziom immersji. Przypuszczalnie nie ma też żadnych przeszkód w tym, żeby gracz wprowadzał swoje wypowiedzi za pośrednictwem klawiatury, czyli tak, jak ma to miejsce w przypadku standardowych chatbotów. Sztuczna inteligencja jest także odpowiedzialna za generowanie mimiki twarzy i ruchu ust postaci niezależnej. Całość przygotowano na silniku Unreal Engine 5 i jest ona utrzymana w stylistyce cyberpunkowej. Trzeba być ostrożnym z wyciąganiem daleko idących wniosków, ale biorąc pod uwagę ścisłą współpracę pomiędzy NVIDIĄ i CD Projekt RED, może to być delikatna sugestia odnośnie tego, co ujrzymy w jakimś zakresie w kontynuacji Cyberpunka 2077. Choć wątpliwe jest, żeby AI już na samym początku zostało wykorzystane do interakcji ze wszystkimi postaciami w świecie gry, to nawet zastosowanie technologii jedynie w ograniczonym zakresie mogłoby być bardzo ciekawym i nowatorskim doświadczeniem.

NVIDIA ACE for Games korzysta z kilku istniejących już komponentów: NeMo, Riva oraz Omniverse Audio2Face. Pierwszy z nich to framework służący do trenowania i wdrażania dużych modeli językowych, który ma wbudowane mechanizmy zabezpieczające przed jego nieodpowiednim wykorzystaniem. NVIDIA Riva to rozwiązanie, które bardzo dobrze radzi sobie z zamianą mowy na tekst oraz tekstu na mowę. Wreszcie NVIDIA Omniverse Audio2Face posłuży do generowania ruchu ust i mimiki twarzy postaci podczas wypowiadanych kwestii. Co istotne, sztuczna inteligencja może zostać wykorzystana także do interpretacji rozkazów wydawanych przez postać gracza, w tym do interakcji z innymi obiektami znajdującymi się w grze. Za dalszy rozwój technologii odpowiada startup Convai, w który NVIDIA mocno zainwestowała.

Źródło: NVIDIA, Tom's Hardware