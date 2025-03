AMD ujawnia informacje na temat istotnych luk w procesorach. Część z nich łatają jednak aktualizacje BIOS-u z 2023 roku

Ze sporą regularnością docierają do nas informacje na temat luk w procesorach AMD i Intela. Część z nich jest łatana za pośrednictwem aktualizacji do systemów operacyjnych. W przypadku innych konieczna jest aktualizacja BIOS-u, na skutek której może dochodzić do ograniczonego spadku wydajności procesorów. Firma AMD opublikowała informacje o kolejnych dosyć poważnych lukach. Na szczęście w większości przypadków są już dostępne poprawki.

AMD opublikowało informacje na temat stosunkowo poważnych luk obecnych w jednostkach AMD Ryzen, Threadripper, EPYC i Ryzen Embedded. Tylko nieliczne z procesorów nie otrzymały jeszcze aktualizacji AGESA.

Według informacji podanych przez AMD, użytkownicy produkowanych przez firmę procesorów są potencjalnie narażeni na cztery nowe luki. Wszystkie z nich opierają się na interfejsie SPI (Serial Peripheral Interface), który jest wykorzystywany między innymi w komunikacji pomiędzy procesorem, a przechowującym firmware chipem umiejscowionym na płycie głównej. Za pośrednictwem luk cyberprzestępcy mogą przeprowadzić ataki DoS, podnieść swoje uprawnienia, a w pewnych okolicznościach także uruchomić szkodliwy kod. Pocieszające jest jednak to, że w większości przypadków potrzebny jest lokalny dostęp do urządzenia. Luki oznaczono symbolami CVE-2023-20576, CVE-2023-20577, CVE-2023-20579 oraz CVE-2023-20587.

Warto odnotować, że choć objęta nimi lista procesorów jest długa, to nie każda luka dotyczy wszystkich modeli wymienionych w publikacji AMD. Przykładowo, luka CVE-2023-20587 nie obejmuje w ogóle procesorów desktopowych i laptopowych. Załatanie podatności wymaga odpowiedniej aktualizacji mikro kodu AGESA, która odbywa się poprzez zainstalowanie nowej wersji BIOS-u. Osoby robiące to regularnie nie mają jednak powodów do zmartwień. Poprawki łatające luki zostały już bowiem wydane do większości procesorów w 2023 roku lub w styczniu bieżącego roku. Obecnie czekamy jeszcze na aktualizacje dla laptopowych jednostek Ryzen 4000, desktopowych jednostek Ryzen 3000 oraz procesorów Ryzen Embedded V2000 i V3000. Poprawki w tych przypadkach spodziewane są odpowiednio w lutym, marcu i kwietniu. Pełną listę procesorów, których dotyczą omawiane luki, wraz z datami udostępnienia aktualizacji AGESA, można znaleźć na stronie AMD.

Źródło: Tom's Hardware, TechSpot