AMD skraca dystans do Intela na rynku procesorów. Firma odnotowała rekordowe udziały w segmencie serwerowym

Intel od lat ma znaczącą przewagę nad AMD na rynku procesorów. Dotyczy to zarówno jednostek desktopowych, laptopowych, jak i serwerowych. Najnowsze dane pokazują jednak, że w ujęciu rocznym przewaga ta zauważalnie maleje. W przyszłości zmiany mogą być jeszcze większe, ponieważ wpływ na tę różnicę będą miały też zapewne ostatnie problemy ze stabilnością konsumenckich procesorów Intela. Do odwrócenia sytuacji rynkowej jednak na pewno nie dojdzie.

AMD ma coraz wyższe udziały na rynku procesorów w praktycznie każdym segmencie. W sposób szczególny dotyczy to jednostek serwerowych, gdzie w przeciągu roku udziały wzrosły o 5,5 pp.

Najnowszymi danymi, które dotyczą udziałów AMD na rynku procesorów, podzieliła się firma badawcza Mercury Research. W drugim kwartale 2024 roku do przedsiębiorstwa należało 23% rynku procesorów desktopowych. W porównaniu do pierwszego kwartału odnotowano, co prawda, spadek o około 1 pp., ale w kontekście analogicznego okresu zeszłego roku wartość ta wzrosła o 3,6 pp. Są to oczywiście dane sprzed premiery desktopowych jednostek Zen 5. Można zatem spodziewać się, że w najbliższych miesiącach AMD nadal będzie skracało dystans do Intela. Sprzedaży CPU spod znaku Granite Ridge pomogą też zapewne docelowo problemy, z którymi borykają się użytkownicy procesorów Raptor Lake i Raptor Lake Refresh.

Udziały

w Q2 2024 Udziały

w Q1 2024 Udziały

w Q2 2023 Zmiana Q/Q Zmiana Y/Y Segment CPU desktopowych 23,0% 23,9% 19,4% -0,9 pp. +3,6 pp. Segment CPU laptopowych 20,3% 19,3% 16,5% +1 pp. +3,8 pp. Segment CPU serwerowych 24,1% 23,6% 18,6% +0,5 pp. +5,5 pp.

W przypadku jednostek przeznaczonych do notebooków AMD posiada nieco skromniejsze udziały. W Q2 2024 było to 20,3%, ale wzrosły one zarówno w kontekście poprzedniego kwartału (o 1 pp.), jak i poprzedniego roku (o 3,8 pp.). Najbardziej dynamiczne wzrosty są jednak widoczne na rynku serwerowym. Tutaj do AMD należy 24,1% rynku. Wzrost w porównaniu do Q1 2024 to zaledwie 0,5 pp., ale w kontekście analogicznego okresu 2023 roku wyniósł on aż 5,5 pp. Należy też odnotować, że AMD, pomimo dużo niższych udziałów, powoli dogania Intel w kontekście przychodów z rynku serwerowego. W drugim kwartale bieżącego roku firmie udało się pozyskać z tego segmentu 2,8 mld dolarów. W przypadku Intela było to zaś 3,0 mld dolarów. To wyraźnie pokazuje, że klienci biznesowi coraz częściej sięgają po rozwiązania z obozu "czerwonych".

Źródło: Tom's Hardware