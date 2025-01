AMD Ryzen 9000 oraz Ryzen AI 300 - poznaliśmy rozmiar bloków CCD Zen 5 oraz monolitycznego układu Strix Point

Już 31 lipca na półki sklepowe trafi nowa generacja procesorów AMD Ryzen 9000 z serii Granite Ridge i wykorzystująca najnowszą mikroarchitekturę Zen 5. Jednocześnie kilka dni wcześniej do sprzedaży trafią także pierwsze notebooki z procesorami AMD Ryzen AI 300 z rodziny APU Strix Point. W sieci pojawiły się dodatkowe szczegóły na temat rozmiarów bloków CCD jak również monolitycznego układu Strix Point. Ten ostatni jest większy od układów Phoenix / Hawk Point.

Blok CCD "Eldora" z rdzeniami Zen 5 w procesorach AMD Ryzen 9000 ma niemal identyczną powierzchnię. Dzięki niższej litografii, liczba tranzystorów wzrosła o około 27% względem Zen 4.

Procesory AMD Ryzen 9000 korzystają z maksymalnie dwóch bloków CCD o kodowej nazwie Eldora. Do ich produkcji wykorzystano litografię TSMC N4X, a powierzchnia jednego CCD wynosi 70,6 mm² z 8,315 miliardami tranzystorów na pokładzie. Dla porównania CCD Durango z rdzeniami Zen 4 (Ryzen 7000) charakteryzował się powierzchnią 71 mm² przy 6,5 miliardach tranzystorów. Współczynnik pokrycia tranzystorów na milimetr kwadratowy wzrósł z 92,9 MTr/mm² w Ryzen 7000 do 117,78 MTr/mm² w Ryzen 9000.

Litografia (CCD) Powierzchnia / tranzystory Współczynnik MTr/mm² AMD Ryzen 3000

CCD "Aspen Highlands" TSMC N7 74 mm² / 3,9 mld 52,7 MTr/mm² AMD Ryzen 5000

CCD "Breckenridge" TSMC N7 80,7 mm² / 4,15 mld 51,4 MTr/mm² AMD Ryzen 7000

CCD "Durango" TSMC N5 71 mm² / 6,5 mld 92,9 MTr/mm² AMD Ryzen 9000

CCD "Eldora" TSMC N4X 70,6 mm² / 8,315 mld 117,78 MTr/mm²

Litografia Powierzchnia Rdzenie / wątki

Cache L2 + L3 AMD APU Rembrandt TSMC N6 210 mm² Do 8C/16T

Do 24 MB AMD APU Phoenix Point TSMC N4 178 mm² Do 8C/16T

Do 24 MB AMD APU Hawk Point TSMC N4 178 mm² Do 8C/16T

Do 24 MB AMD APU Strix Point TSMC N4P 232,5 mm² Do 12C/24T

Do 36 MB

W przypadku mobilnych procesorów AMD Ryzen AI 300, producent nie pochwalił się liczbą tranzystorów. Wiemy jednak, że monolityczny układ Strix Point został zauważalnie powiększony względem poprzednich generacji APU. Powierzchnia wynosi 232,5 mm². Dla porównania APU Phoenix oraz Hawk Point charakteryzowały się rozmiarem 178 mm², a nawet APU Rembrandt był mniejszy - jego powierzchnia to 210 mm². Z drugiej strony większy rozmiar Strix Point wynika z większych modyfikacji w samej budowie - zwiększono liczbę rdzeni z 8 do 12, dodano kolejne 4 bloki CU do zintegrowanego układu graficznego, a także wprowadzono większe NPU, oparte na architekturze XDNA 2.

Źródło: HardwareLuxx