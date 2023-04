AMD Ryzen 7000X3D - zidentyfikowano przyczyny spalenia się procesorów u niektórych użytkowników

Informowaliśmy ostatnio o przypadkach spalenia się procesorów AMD Ryzen 7000X3D u niektórych użytkowników. Początkowo wydawało się, że poszkodowani korzystali przede wszystkim z płyt głównych ASUS-a oraz w mniejszym stopniu MSI. Ostatecznie okazało się, że problem dotyczy w jakimś zakresie wszystkich producentów tego sprzętu, a także każdego modelu procesora z rodziny Ryzen 7000. Wiele wskazuje na to, że zidentyfikowano główną przyczynę awarii.

Główną przyczyną stojącą za spaleniem się procesorów AMD Ryzen 7000 u niektórych użytkowników są profile EXPO i zbyt wysokie napięcie SoC. Amerykańska firma zapowiedziała stosowne poprawki. Nowe wersje BIOS-u są też wypuszczane przez kolejnych producentów płyt głównych.

Przypadki opisywane w Internecie mają ewidentne cechy wspólne. Na procesorze pojawiają się zniekształcenia, którym towarzyszy nierzadko osmolenie na jego podstawie lub pinach na płycie głównej. W wyniku usterki dochodzi najczęściej do spalenia podzespołów, co wiąże się z koniecznością ich wymiany. Na szczęście przyczyny problemów zostały już zidentyfikowane, a firma AMD pracuje nad odpowiednią poprawką. Serwisowi Tom’s Hardware udało się ustalić, że głównym winowajcą są profile EXPO i napięcia SoC. Procesory ulegają spaleniu, ponieważ to ostatnie jest podnoszone do niebezpiecznie wysokiego poziomu. Niektórzy użytkownicy zapewne ręcznie manipulują napięciem, ale do wystąpienia awarii wystarczy wybranie odpowiedniego profilu EXPO.

W niektórych przypadkach zbyt wysokie napięcie SoC uszkadza sensory temperatury i mechanizmy odpowiedzialne za ochronę procesora przed przegrzaniem. CPU działa zatem bez żadnych zabezpieczeń, które chroniłyby go przed wysoką temperaturą. Konstrukcja procesorów sprawia, że mogą one automatycznie pobierać coraz więcej mocy do momentu osiągnięcia limitu temperatury w określonym podzespole. Z racji uszkodzenia wspomnianych sensorów i mechanizmów bezpieczeństwa, jednostka pobiera coraz więcej mocy, co prowadzi do poważnego przegrzania i fizycznego uszkodzenia zarówno samego CPU, jak i płyty głównej. Co istotne, z racji specyficznej konstrukcji, bardziej podatne na awarię są jednostki z dopiskiem X3D.

Bezpiecznym limitem napięcia SoC jest 1,25 V. Jak podają źródła, podniesienie tej wartości do 1,4 V z całą pewnością zwiększa ryzyko wystąpienia powyższej sytuacji. Co jednak ważne, nie gwarantuje jej zaistnienia. Teoretycznie napięcie rzędu 1,35 V powinno być bezpieczne, ale wszelkie manipulacje w tym zakresie powinny być dokonywane na własne ryzyko. Firma AMD pracuje już nad poprawką, która nałoży limit napięcia, co powinno uniemożliwić jego modyfikację ponad bezpieczny poziom, także za pomocą profili EXPO. Całkowite zablokowanie manipulacji napięciem przez AMD jest jednak niemożliwe, ponieważ za tę kwestię odpowiada moduł VRM na płycie głównej. Ruch w tym przypadku należy zatem do producentów tych urządzeń.

Firmy ASUS i MSI wypuściły już stosowne aktualizacje BIOS-u, ale problem dotyczy także innych producentów. Wśród nich wymienia się Biostar, ASRock czy GIGABYTE. Warto też podkreślić, że teoretycznie awarie spowodowane używaniem profili EXPO nie są objęte gwarancją. Biorąc pod uwagę naturę całej sytuacji, nie byłoby specjalnym zaskoczeniem, gdyby wyjątkowo w tych przypadkach były uznawane. Nie są to bowiem standardowe usterki wynikające z podkręcania pamięci czy procesora. Osoby, które używają profili EXPO powinny koniecznie sprawdzić napięcie SoC czy to za pomocą BIOS-u, czy też oprogramowania z poziomu Windowsa. Jeśli dobija ono do 1,4 V, należy koniecznie dezaktywować profil do czasu wydania stosownych poprawek.

Źródło: Tom's Hardware