AMD Ryzen 9 7950X chłodzony pasywnie za pomocą dużych sztabek miedzi. Jakie temperatury uzyskano?

Pozbawione wentylatorów systemy chłodzenia mają pewne zalety. Brak jest dodatkowego hałasu oraz części mechanicznych, które mogą ulec potencjalnej awarii. Niestety zazwyczaj cechują się one niezbyt dobrą wydajnością, co uniemożliwia ich zastosowanie w sprzęcie z wyższej półki. Pewien użytkownik postawił sobie za cel stworzenie pasywnego chłodzenia dla procesora AMD Ryzen 9 7950X. Wykorzystano do tego celu pokaźnych rozmiarów sztabki miedzi.

Omawiany procesor to jedna z najbardziej wydajnych jednostek na rynku. Cechuje się TDP na poziomie 170 W, więc odpowiednie chłodzenie jest w tym przypadku niezbędne. Podstawą dla przedsięwzięcia użytkownika Reddita o pseudonimie AromaticImpress7778, stała się specjalna, pozbawiona wentylatorów, obudowa Streacom DB4. Jej przeznaczeniem są komputery bazujące na płytach głównych w formacie Mini-ITX. Załączony pasywny system chłodzenia jest odpowiedni dla procesorów o TDP do 65 W. Za pomocą stosownego modułu można tę wartość zwiększyć do 105 W. To oczywiście wciąż zbyt mało, dlatego AromaticImpress7778 postanowił dokonać na własną rękę odpowiednich modyfikacji.

Użytkownik posłużył się dwoma kilogramowymi sztabkami miedzi. Do odprowadzania ciepła wykorzystał także płytkę załączoną pierwotnie do obudowy i spersonalizowaną sztabkę miedzi o długości 233 mm, która dodatkowo chłodzi CPU oraz mostek południowy na płycie głównej. Po dwóch godzinach pełnego obciążenia temperatura jednego z bloków CCD procesora dobiła do 95 °C, co jest w zasadzie maksymalną dozwoloną wartością dla tego modelu. AromaticImpress7778 podkreśla jednak, że nie obciąża swojego procesora na 100% przez tak długi czas. Jest zatem zadowolony z osiągniętego rezultatu. Temperatura płyty głównej MSI MPG B650l Edge wyniosła podczas testów 77 °C.

Pasywne chłodzenie to zawsze pójście na pewnego rodzaju kompromisy. W przypadku topowego sprzętu nie zawsze możliwe jest jego zastosowanie. Jak pokazuje przykład użytkownika Reddita, przy odrobinie samozaparcia obejście problemu jest jednak możliwe. Trzeba się jednak przy tym liczyć z bardzo wysokimi temperaturami, które na dłuższą metę nie są korzystne dla jakichkolwiek urządzeń elektronicznych. Miłośnicy tego typu rozwiązań muszą zatem odpowiedzieć sobie na pytanie, czy koszty nie są w tym przypadku zbyt wysokie.

Źródło: Tom's Hardware, Reddit