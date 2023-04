AMD Ryzen 7000X3D - Jest kilka przypadków spalonych procesorów. Wśród przyczyn wymienia się wadliwy BIOS

Przyczyn, które mogą prowadzić do spalenia procesora jest kilka. Takie sytuacje nie powinny jednak zdarzać się w przypadku fabrycznie nowych jednostek. Zazwyczaj są to jedynie odosobnione przypadki, najczęściej spowodowane na przykład zbyt agresywnym podkręcaniem. W sieci pojawia się coraz więcej doniesień o problemach z procesorami AMD Ryzen 7000X3D. Trudno na razie oszacować ich rzeczywistą skalę, ale są one niepokojące.

W sieci rośnie liczba doniesień na temat spalonych procesorów AMD Ryzen 7000X3D. Najwięcej przypadków dotyczy płyt głównych ASUS-a. Wśród przyczyn wymienia się wadliwe gniazda lub BIOS.

Na Reddicie można znaleźć przypadek użytkownika, którego procesor nosi ewidentne oznaki odkształcenia na podstawie. Chodzi o jednostkę AMD Ryzen 7 7800X3D, którego premiera miała niedawno miejsce. Wspomniane uwypuklenie doprowadziło nie tylko do uszkodzenia samego CPU, ale całej płyty głównej. Przyczyn takiego stanu rzeczy można się jedynie domyślać, ale przypuszczalnie doszło do niego w wyniku wystąpienia zbyt wysokiej temperatury w miejscu kontaktu procesora z gniazdem. W rezultacie CPU uległ najprawdopodobniej spaleniu. Widać to po pinach, które są osmolone. Użytkownik nie próbował w żaden sposób podkręcać swojej jednostki, ale korzystał z profilu EXPO, który służy do przetaktowywania pamięci.

Okazuje się, że nie jest to przypadek odosobniony. W sieci znajdują się doniesienia innych użytkowników, którzy narzekają na zbliżone problemy. Najczęściej obejmują one płyty główne ASUS-a, ale są też przypadki dotyczące sprzętu MSI. Problemy mogą leżeć po stronie wadliwego BIOS-u lub nawet samych gniazd. Biorąc pod uwagę to, że awarie dotyczą jednostek z 3D V-Cache, możliwe, że dochodzi do zbytniego nagrzewania się chipletu z dodatkową pamięcią. Taka sytuacja może hipotetycznie zdarzyć się, kiedy płyta główna próbuje podnieść zbyt wysoko napięcie lub taktowanie, w wyniku czego wspomniany element CPU nie jest wystarczająco dobrze chłodzony. Teoretycznie nie są wykluczone także wady konstrukcyjne samych procesorów, ale wydaje się to mniej prawdopodobne.

Na tę chwilę wyciąganie ostatecznych wniosków jest przedwczesne. Nie posiadamy bowiem wystarczających danych, które mogłyby dać definitywną odpowiedź na pytanie o dokładne przyczyny tych awarii. Posiadacze procesorów AMD nie powinni jednak wpadać w panikę, ponieważ nic nie wskazuje na to, żeby problemy były bardzo powszechne. Rzeczywiście liczba przypadków rośnie, ale wciąż jest to stosunkowo niewielki odsetek wszystkich posiadaczy tego typu sprzętu. Na chwilę obecną zaleca się dokładne monitorowanie temperatury procesorów i aktualizacja BIOS-u płyty głównej do najnowszej wersji. Firma MSI wypuściła właśnie nową wersję oprogramowania, które wprowadza ograniczenie napięcia dla najnowszych procesorów AMD. Możliwe będzie odtąd tylko jego obniżenie. Wskazywałoby to zatem na to, że przynajmniej niektóre przypadki spalenia CPU są spowodowane zbyt wysokim napięciem.

