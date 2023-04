Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D ma wyższą uśrednioną wydajność na Ubuntu niż w systemie Windows 11

Choć najlepszym systemem dla graczy pozostaje niezmiennie Windows, to Linux niewątpliwie ma duże zalety w innych zastosowaniach. Okazuje się też, że użytkownicy Ubuntu posiadający jednocześnie procesory AMD Ryzen 7 7800X3D, mogą cieszyć się także nieco lepszą wydajnością swoich jednostek. Można podejrzewać, że podobnie wygląda sytuacja w przypadku pozostałych CPU z serii Ryzen 7000, a także starszych procesorów firmy z Santa Clara.

Z przeprowadzonych testów wynika, że procesor AMD Ryzen 7 7800X3D cechuje się na systemie Ubuntu wyższą o około 7% średnią wydajnością niż na Windows 11. Otwarty system nie wygrywa jednak w każdej kategorii.

Testy zostały przeprowadzone przez Phoronix – portal zajmujący się od wielu lat tematyką linuksową. Wykorzystano w tym celu Windows 11 Pro w wersji 22621 oraz Ubuntu 23.04. Sprzęt, oprócz wspomnianego procesora, został wyposażony także w kartę graficzną AMD Radeon RX 7900XTX oraz 32 GB RAM. W przypadku Linuksa korzystano także z układu Radeon RX 7900 XT. Do procedury użyto rozmaitych aplikacji i środowisk. Wśród nich znalazły się między innymi OpenJDK Java, Blender, Geekbench, LuxCore, Intel oneAPI czy benchmarki Google Chrome. Średnia uzyskana ze wszystkich testów pokazała, że procesor AMD jest około 7% szybszy na Ubuntu niż na Windowsie 11.

Choć może się wydawać, że jest to różnica niewielka, to wiele zależy od konkretnego testu. Przykładowo, w kodowaniu PNG JPEG-XL na Linuksie odnotowano wynik lepszy o ponad 47%. W trakcie renderowania jednej ze scen w LuxCoreRender 2.6 różnica sięgnęła aż 55%. Oczywiście były też przypadki, w których wygrał Windows 11. Do najbardziej znaczących zwycięstw należy zaliczyć jeden z testów Java w DaCapo Benchmark 9.12-MR1. System Microsoftu w tym przypadku odnotował wynik lepszy o 80%. Dobrze wypadł też w Blenderze 3.5, gdzie może poszczycić się rezultatem nawet o prawie 29% korzystniejszym. W niektórych testach odnotowano podobne wyniki na obu systemach, ale ogólna średnia przemawia na rzecz Ubuntu. System open source wygrał bowiem w 72% przeprowadzonych testów.

Autorzy nie wyjaśniają, skąd bierze się różnica na korzyść Linuksa. Spekuluje się, że wpływ na ten stan rzeczy mogą mieć optymalizacje procesorów, jakie AMD przeprowadza na tych systemach, w postaci sterownika AMD P-State EPP. Poprawia on wydajność CPU z serii Zen 2, Zen 3 i Zen 4 na systemie open source, a także wprowadza optymalizacje w zakresie poboru energii. Można zatem przypuszczać, że wyższą średnią wydajność można odnotować także na pozostałych procesorach Ryzen 7000, a także na dużo starszych jednostkach AMD.

Źródło: Phoronix, Tom's Hardware