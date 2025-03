AMD Ryzen 7 8700F i Ryzen 5 8400F - do sieci wyciekły oficjalne slajdy producenta. Znamy wydajność procesorów z wyłączonym iGPU

Od pewnego czasu krążą plotki o planach AMD dotyczących wydania procesorów Ryzen 7 8700F i Ryzen 5 8400F, które pozbawione będą zintegrowanej karty graficznej iGPU. Teraz do sieci wyciekły oficjalne slajdy, ujawniające specyfikację i wydajność tych nowych CPU w konkretnych grach. Co ciekawe nowe jednostki stracą dodatkowo kilkaset MHz w trybie Boost. Zobaczmy zatem, co przygotowała dla nas amerykańska firma.

W sieci pojawiła się specyfikacja nadchodzących procesorów AMD Ryzen 7 8700F i Ryzen 5 8400F z wyłączoną zintegrowaną kartą graficzną iGPU. Wyciekły również oficjalne slajdy, które zdradzają wydajność nowych CPU.

Choć w ostatnim czasie bardzo gorącym tematem jest określenie wydajności procesorów bazujących na architekturze Zen 5, to tym razem otrzymaliśmy konkretny przeciek dotyczący nadchodzących procesorów AMD Zen 4 bez zintegrowanej karty graficznej iGPU. Według oficjalnych slajdów jednostka Ryzen 7 8700F ma otrzymać 8 rdzeni / 16 wątków i 24 MB pamięci cache. Parametr TDP nie zmienił się w porównaniu z procesorem Ryzen 7 8700G, jednak doszło do obniżenia taktowania podstawowego i w trybie Boost o 100 MHz. Mimo wyłączenia zintegrowanej karty graficznej iGPU, układ NPU odpowiedzialny za obliczenia sztucznej inteligencji pozostaje włączony. Producent twierdzi, że nowe CPU ma być szybsze o 12% w grze Cyberpunk 2077, o 24% wydajniejsze w The Division 2 i o 17% szybsze w programie Blender od konkurencyjnego procesora Intel Core i5-14400F.

AMD Ryzen 7 8700G AMD Ryzen 7 8700F AMD Ryzen 5 8600G AMD Ryzen 5 8400F Rodzina APU Phoenix APU Phoenix APU Phoenix APU Phoenix Architektura Zen 4 + RDNA 3 + XDNA Zen 4 + XDNA Zen 4 + RDNA 3 + XDNA Zen 4 Litografia TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N Rdzenie / wątki 8C/16T 8C/16T 6C/12T 6C/12T Taktowania 4,2 / 5,1 GHz 4,1 / 5,0 GHz 4,3 / 5,0 GHz 4,2 / 4,7 GHz Cache L2 + L3 24 MB 24 MB 22 MB 22 MB Kontroler RAM DDR5 5200 MHz DDR5 5200 MHz DDR5 5200 MHz DDR5 5200 MHz Układ iGPU AMD Radeon 780M

12 CU RDNA 3 - AMD Radeon 780M

8 CU RDNA 3 - TDP 65 W 65 W 65 W 65 W Układ NPU tak tak tak nie Ryzen AI tak tak, po połączeniu z grafiką Radeon z akceleracją AI tak nie

Procesor Ryzen 5 8400F ma posiadać 6 rdzeni i 12 wątków oraz 22 MB pamięci cache, przy zachowaniu tego samego parametru TDP co Ryzen 5 8600G. W tym przypadku maksymalne taktowanie w trybie Boost spada o aż 300 MHz, a podstawowa prędkość rdzeni procesora jest niższa o 100 MHz. Dodatkowo procesor nie będzie posiadał aktywnego układu NPU do obliczeń dla sztucznej inteligencji. Wydajność nowej jednostki ma być bardzo zbliżona do procesora Intel Core i5-13400F, wychodząc realnie na prowadzenie jedynie w takich tytułach jak: Control, Forza Horizon 5 i Elden Ring. Pozostaje nam zatem na ogłoszenie oficjalnych cen i wprowadzenie tych modeli do sklepów.

Źródło: X (@momomo_us)