AMD Ryzen 7 7700X oskalpowany za pomocą prostej metody. Do procesu wykorzystano narzędzia, które każdy ma w domu

Proces skalpowania procesorów zazwyczaj wymaga nieco wysiłku i jest obarczony pewnym ryzykiem. Nic zatem dziwnego, że są entuzjaści sprzętu, którzy chcą jak najmocniej uprościć całe zagadnienie. Jeden z takich przypadków został zaprezentowany w serwisie YouTube. Trudno odmówić pomysłowości autorowi materiału, ale uwagę zwraca zwłaszcza to, że zastosowanie zaprezentowanego podejścia jest w zasięgu ręki każdego właściciela jednostki AMD Ryzen 7000.

Pewien użytkownik serwisu YouTube oskalpował swój procesor AMD Ryzen 7 7700X za pomocą nici dentystycznej i żelazka. Z procesem powinien poradzić sobie każdy użytkownik, niezależnie od umiejętności technicznych.

Pochodzący z Korei Południowej użytkownik tassiham, opublikował w serwisie YouTube bardzo prostą metodę skalpowania procesora AMD Ryzen 7 7700X. Zakłada ona wykorzystanie nietypowych, jak na całe przedsięwzięcie, narzędzi, czyli nici dentystycznej oraz żelazka. Na zaprezentowanym materiale wideo można zauważyć, jak jego autor wsuwa nawoskowaną nić dentystyczną za każdą z ośmiu podstawek mocujących odpromiennik ciepła (IHS) do procesora i zdecydowanym ruchem odczepia go od pozostałej części konstrukcji. Jest to niezwykle proste i wymaga tylko odrobiny siły.

Na tym jednak cały proces się nie kończy. Drugi etap oddzielania IHS wymagał bowiem użycia żelazka. Na zaprezentowanym materiale widać, jak tassimham nanosi na procesor niewielką ilość pasty termoprzewodzącej. Następnie przykleja go do rozgrzanego żelazka. Po około 30 sekundach delikatnie odczepia CPU. W rezultacie, na żelazku pozostał sam odpromiennik ciepła, a użytkownik mógł cieszyć się oskalpowaną jednostką. Wydaje się, że cały proces są w stanie wykonać nawet niezbyt obeznane w kwestiach technicznych osoby. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że oddzielenie IHS od procesora zawsze wiąże się z ryzykiem uszkodzenia układu i prowadzi do utraty gwarancji.

