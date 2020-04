AMD RDNA 2 - nowe informacje na temat kart graficznych

W marcu, podczas AMD Financial Analyst Day dowiedzieliśmy się pierwszych szczegółów na temat architektury RDNA 2, na bazie której zostaną przygotowane karty graficzne Radeon "NAVI 2X" oraz customowe GPU dla konsol Xbox Series X oraz Sony PlayStation 5. Później, przy zapowiedzi DirectX 12 Ultimate, AMD zaprezentowało swoją wizję Ray Tracingu na przykładzie technologicznego dema. Tym razem w sieci pojawiło się kilka nowych informacji dotyczących trzech różnych układów graficznych Radeon NAVI wykorzystujących chipy NAVI 21 (topowy), NAVI 22 oraz NAVI 23. Co ciekawe, to NAVI 21 ma być zdecydowanie najwydajniejszym i największym układem, którego powierzchnia ma liczyć 505 mm².

Choć do premiery kart graficznych Radeon wykorzystujących architekturę RDNA 2 pozostało jeszcze dobrych kilka miesięcy (AMD potwierdza premierę pod koniec 2020 roku), to w sieci pojawiają się kolejne doniesienia rzucające nieco światła na to, czego się spodziewać po nowej generacji kart AMD Radeon. Przede wszystkim nowe źródła donoszą o trzech różnych chipach graficznych, które wykorzystają wspomnianą architekturę RDNA 2. Najwydajniejszy i największy chip według plotek to NAVI 21, którego powierzchnia ma wynosić 505 mm². Spore rozmiary chipu świadczą o możliwym wykorzystaniu dedykowanych jednostek do sprzętowej obsługi Ray Tracingu (śledzenia promieni w czasie rzeczywistym).

Kolejne karty mają być oparte o układy NAVI 22 oraz NAVI 23, przy czym rozmiary tych GPU będą znacznie mniejsze. NAVI 22 ma mieć powierzchnię 340 mm², podczas gdy NAVI 23 będzie najmniejszy i jego rozmiary sięgną 240 mm². Ponadto w sieci pojawiły się niepotwierdzone informacje, że nie wszystkie karty oparte o architekturę RDNA 2 będą sprzętowo obsługiwać Ray Tracing. Patrząc na podane rozmiary poszczególnych chipów, może ostatecznie się okazać, że tylko karty oparte o chip NAVI 21 będą w stanie uruchomić bez problemu takie wodotryski graficzne jak Ray Tracing. Wszystkie karty mają także wykorzystywać 7 nm proces technologiczny TSMC, ale dużo bardziej dopracowany niż w pierwszej generacji RDNA.

