AMD Radeon RX 8800 XT - poznaliśmy przypuszczalne TDP nowej karty graficznej, a także wzrost wydajności w Ray Tracingu

Zarówno NVIDIA, jak i AMD, przygotowują się do debiutu kolejnej generacji kart graficznych. Choć druga z wymienionych firm będzie miała problem, by konkurować w najwyższym segmencie rynku, to inaczej sytuacja może przedstawiać się w przypadku mainstreamowych użytkowników. O tego typu klienta będzie zapewne walczył między innymi Radeon RX 8800 XT. W sieci pojawił się przeciek, który ujawnia nieco informacji na temat możliwego TDP karty oraz jej wydajności.

Karta AMD Radeon RX 8800 XT ma zaoferować niższy o 25% pobór mocy niż Radeon RX 7900 XTX, a także wyższą o nawet 45% wydajność w Ray Tracingu. Przy odpowiedniej cenie byłaby to zatem bardzo interesująca propozycja.

Nowe informacje dotyczące Radeona RX 8800 XT ukazały się na forum Chiphell. Choć do takich doniesień trzeba zawsze podchodzić z dużą dozą ostrożności, to opublikował je użytkownik, który wcześniej podał między innymi prawidłową datę premiery procesora Ryzen 7 9800X3D. Partnerzy firmy AMD powinni rozpocząć produkcję nowego układu w okolicach połowy grudnia bieżącego roku. Byłoby to zgodne z wcześniejszymi doniesieniami, które sugerowały oficjalną zapowiedź kart RDNA 4 podczas targów CES 2025 w styczniu.

Znacznie bardziej interesujące są jednak oczywiście informacje na temat domniemanego TDP karty, a także jej wydajności w Ray Tracingu. Nowy układ AMD ma mieć o 25% niższy szczytowy pobór mocy niż Radeon RX 7900 XTX. Starsza karta pod maksymalnym obciążeniem dobija do 355 W, zatem w przypadku najnowszej propozycji należy spodziewać się TDP na poziomie około 260-270 W. Jest to nieco mniej niż w przypadku NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Układ ma ponadto cechować się wyższą o 45% wydajnością w Ray Tracingu niż Radeon RX 7900 XTX. Jest to ponoć wynik uzyskany w remake’u gry Resident Evil 4, dlatego nie musi potwierdzić się w każdym przypadku, ale i tak byłby to olbrzymi postęp. W rasteryzacji zaś wydajność nowej karty ma być zbliżona do GeForce RTX 4080 lub jej odpowiednika z dopiskiem SUPER.

Źródło: Chiphell, WCCFTech