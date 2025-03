AMD RDNA 4 - Najnowsze informacje potwierdzają zapowiedź kart graficznych Radeon RX 8000 na targach CES 2025

Nadchodzące miesiące będą bardzo ciekawe dla całego komputerowego rynku. Trzech producentów GPU przygotowuje się do premiery swoich najnowszych kart graficznych. NVIDIA wprowadzi serię GeForce RTX 5000, AMD - Radeony RX 8000, natomiast Intel wejdzie na rynek wraz z linią ARC Battlemage. Premiera NVIDII podczas targów CES 2025 jest już w zasadzie pewna, natomiast kolejne informacje wskazują, że również AMD nie będzie dłużej zwlekać i pokaże modele oparte na architekturze RDNA 4 właśnie w styczniu.

W sieci pojawiły się kolejne informacje, wskazujące na to, iż oficjalna prezentacja kart graficznych AMD Radeon RX 8000 odbędzie się w trakcie przyszłorocznych targów CES w Las Vegas.

Źródła, na które powołuje się Moore's Law is Dead, wskazują na pełną prezentację architektury RDNA 4 właśnie na targach CES 2025. Nie jest to specjalnie zaskakujące, bowiem Las Vegas od lat jest miejscem, gdzie AMD prezentuje zarówno karty graficzne, desktopowe procesory jak i mobilne układy APU. Według MLID, do końca stycznia przynajmniej jedna karta graficzna z serii Radeon RX 8000 będzie gotowa do wprowadzenia do sprzedaży. Najpewniej będzie to flagowy przedstawiciel RDNA 4, oparty na rdzeniu NAVI 48. My również, choć z oczywistych względów nie możemy podać naszego źródła, otrzymaliśmy potwierdzenie że w styczniu zobaczymy nowe układy od AMD, także w wersjach niereferencyjnych od partnerów firmy.

Nadal nie ma natomiast pewności, czy AMD zdecyduje się od razu zaprezentować technikę FSR 4, która będzie promowana w późniejszym czasie wraz z architekturą RDNA 4. Możliwe, że jakaś wczesna zapowiedź będzie miała miejsce w Las Vegas, jednak na finalną wersję rozwiązania (tym razem wykorzystującego algorytmy sztucznej inteligencji) poczekamy dłużej. Jakby tego było mało, architektura RDNA 4 to nie jedyna nowość, jaką zobaczymy na CES 2025 od AMD. W planach jest również prezentacja procesorów APU Strix Halo dla notebooków oraz desktopowych układów Ryzen 9 9900X3D, jak również Ryzen 9 9950X3D.

Źródło: Moore's Law is Dead