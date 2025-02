AMD Ryzen 9 9950X3D oraz Ryzen 9 9900X3D trafią do sprzedaży już na początku przyszłego roku

Kilka tygodni temu AMD wprowadziło do oferty swój najszybszy i najlepszy procesor dla graczy - jednostkę Ryzen 7 9800X3D, który wykorzystuje technologię 3D V-Cache 2. generacji, w której stos pamięci cache L3 umieszczony został pod blokiem CCD, a nie nad nim. Procesor w wielu grach dosłownie kosi konkurencję, a przy tym potrafi zachować akceptowalne temperatury. Wygląda na to, że już niedługo dołączą do niego dwa kolejne układy: Ryzen 9 9950X3D oraz Ryzen 9 9900X3D. Co nowego dowiedzieliśmy się o procesorach?

Procesory AMD Ryzen 9 9950X3D oraz Ryzen 9 9900X3D zadebiutują w sklepach jeszcze przed końcem stycznia 2025 roku.

AMD Ryzen 9 9950X3D oraz Ryzen 9 9900X3D to kolejne dwa procesory Zen 5 z technologią 3D V-Cache 2. generacji, które czekają na swoją premierę. Według najnowszych doniesień, obie konstrukcje trafią do sprzedaży już w styczniu 2025 roku, najprawdopodobniej w ostatnim tygodniu miesiąca. Ma to jak najbardziej sens, biorąc pod uwagę fakt, że oba procesory zostaną zaprezentowane podczas targów CES 2025 w Las Vegas.

Late Jan - X3D

✅ 16C

✅ 12C — Hoang Anh Phu (@AnhPhuH) November 23, 2024

Same as last gen. — Hoang Anh Phu (@AnhPhuH) November 23, 2024

AMD Ryzen 9 9950X3D zostanie wyposażony w 16 rdzeni Zen 5, podczas gdy Ryzen 9 9900X3D zachowa standardowo 12 rdzeni. Wielu się z pewnością zastanawiało, jak będzie wyglądała kwestia przydzielenia dodatkowej pamięci cache L3. Czy będzie nadal tylko w jednym bloku CCD, czy może tym razem w końcu oba CCD otrzymają dodatkowy stos. Według informatora, AMD nie planuje w tej generacji zmian względem poprzedników. Tym samym nawet Ryzen 9 9950X3D otrzyma dodatkowy cache L3 tylko w jednym bloku CCD.

