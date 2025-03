AMD Radeon RX 8000 - znamy kolejne szczegóły specyfikacji układów. Nie ma co liczyć na pojemniejszą pamięć Infinity Cache

Choć do premiery kart graficznych Radeon RX 8000 zostało jeszcze wiele miesięcy, w ostatnich dniach zaczęło mówić się coraz głośniej o tych układach. Duża w tym zasługa informatora znanego jako @Kepler_L2, który ujawnił niedawno pierwsze szczegółowe dane nt. pamięci VRAM w trzech nadchodzących modelach. Jak się okazuje, to jeszcze nie koniec przecieków z jego strony. Tym razem poznaliśmy pojemność pamięci Infinity Cache w tych jednostkach.

Dwa najmocniejsze Radeony z serii RX 8000 mają otrzymać 64 MB Infinity Cache, czyli tyle samo, co np. Radeon RX 7800 XT. Trzecia jednostka, zapewne oparta na rdzeniu Navi 44, dostanie 48 MB tej pamięci - tyle samo ma Radeon RX 7700 XT.

Szybka pamięć podręczna Infinity Cache pojawiła się już pokładzie kart graficznych RDNA 2 i RDNA 3. Wszystko wskazuje na to, że nie zabraknie jej także w Radeonach RX 8000, aczkolwiek z pewnością doczeka się znaczącej przebudowy z uwagi na fakt, układy RDNA 4 nie będą już bazowały na modułowej konstrukcji typu MCM. Oczekujemy, że AMD zaprezentuje trzecią generację tej pamięci, choć jak twierdzi @Kepler_L2, nie ma co liczyć na wzrost jej pojemności w nowych kartach (w porównaniu do poprzedniej generacji). Dwa najmocniejsze modele z serii RX 8000 mają otrzymać 64 MB Infinity Cache, czyli tyle samo, co np. Radeon RX 7800 XT. Trzecia jednostka, zapewne oparta na rdzeniu Navi 44, dostanie 48 MB tej pamięci - tyle samo ma Radeon RX 7700 XT.

GPU Jednostki SP Pamięć VRAM (GDDR6) Infinity Cache RX 8800 XT (?) Navi 48 XTX 4096 16 GB 256-bit 20 Gbps 64 MB RX 8700 XT (?) Navi 48 XT 3584 16 GB 256-bit 18 Gbps 64 MB RX 8600 XT (?) Navi 44 XT ? 12 GB 192-bit 19 Gbps 48 MB

64

64

48 — Kepler (@Kepler_L2) August 27, 2024

Warto zwrócić uwagę, że powyższa wiadomość od informatora ponownie sugeruje obecność tylko trzech różnych kart graficznych Radeon RX 8000 XT, choć niektórzy twierdzą, że w portfolio Czerwonych znajdą się również niżej pozycjonowane karty z rdzeniem Navi 44, 8 GB VRAM-u GDDR6 i 32 MB pamięci Infinity Cache. Na ten moment nie pozostaje nam jednak nic innego, jak tylko cierpliwie czekać na kolejne wieści nt. nowych układów AMD. Oficjalna zapowiedź odbędzie się dopiero w przyszłym roku.

Źródło: VideoCardz, @Kepler_L2