AMD Radeon RX 8000 - pierwszy układ graficzny z rodziny RDNA 4 dostrzeżony w bazie danych Geekbench 6

AMD pracuje intensywnie nad kolejną generacją kart graficznych Radeon RX. Jest bardzo mało prawdopodobne, że doczekają się one oficjalnej zapowiedzi i premiery w tym roku. Będziemy zatem musieli uzbroić się w cierpliwość. Do tego czasu opublikowane zostaną jednak z pewnością liczne przecieki dotyczące ich specyfikacji i wydajności. Pewne wskazówki na ten temat pojawiły się już w serwisie Geekbench. Układ oznaczony jako GFX1201 będzie posiadał 16 GB VRAM.

W bazie danych Geekbench 6 pojawił się układ graficzny GFX1201. Jest to najprawdopodobniej GPU z rodziny kart RDNA 4, które swoją premierę będą miały w 2025 roku. Poznaliśmy niektóre elementy specyfikacji.

Jest bardzo prawdopodobne, że układ graficzny GFX1201 to bliżej niesprecyzowany Radeon RX 8000. Taki GPU pojawił się ostatnio w bazie danych Geekbench 6. Oprócz 16 GB VRAM został on wyposażony w 28 jednostek obliczeniowych. W przypadku Geekbench są to tak zwane Work Group Processors. W praktyce mamy tutaj zatem do czynienia z 56 standardowymi CU i 3584 procesorami strumieniowymi (Stream Processors). Oczywiście te wyliczenia są prawidłowe tylko przy założeniu, że AMD nie przeprowadziło w przypadku RDNA 4 gruntownych zmian w strukturze układów. Omawiany GPU działał z częstotliwością 2101 MHz. Na tej podstawie można podejrzewać, że nie jest to układ z ostateczną specyfikacją.

Wyniki wydajności wczesnej wersji domniemanego Radeona RX 8000 są bardzo słabe. Wypadł on bowiem gorzej niż chociażby GeForce GTX 1650, o układach RDNA 3 nawet nie wspominając. Nie należy się jednak nimi sugerować, ponieważ do premiery tej serii kart zostało jeszcze sporo czasu. Mamy tutaj zapewne do czynienia z jakąś próbką inżynieryjną i zupełnie niezoptymalizowanymi sterownikami, które nie prezentują finalnej jakości. Można jednak bezpiecznie założyć, że omawiany GFX1201 będzie układem wyżej pozycjonowanym, czyli NAVI 48. To właśnie te GPU powinny zadebiutować jako pierwsze w 2025 roku. Niedługo potem na rynek trafią skierowane do mniej wymagających użytkowników układy NAVI 44.

Źródło: VideoCardz, Geekbench