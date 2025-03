AMD Radeon RX 8000 - karty graficzne RDNA 4 z atrakcyjnymi konfiguracjami VRAM. Gracze powinni być zadowoleni

Od jakiegoś czasu wiadomo już, że entuzjaści oczekujący najwyższej możliwej wydajności powinni wypatrywać nadchodzących układów Blackwell od NVIDII. Oczywiście nie oznacza to, że AMD odpuści sobie nadchodzącą generację kart graficznych. Czerwoni intensywnie pracują nad kolejną architekturą RDNA 4, ale dotychczasowe informacje wskazują, że przyszłoroczne jednostki powinny zasilić średni segment cenowy. Mimo to gracze i tak mogą mieć powody, by na nie czekać.

Wygląda na to, że karty graficzne AMD Radeon RX 8000 wyposażone będą w 16 lub 12 GB pamięci GDDR6. Póki co przecieki nie wskazują na istnienie modeli z 8 GB VRAM-u.

AMD koncentruje się głównie na poprawie w zakresie sprawności energetycznej i sprzętowej akceleracji technologii Ray Tracing, jednak wygląda też na to, że zadba o porządne konfiguracje VRAM. Choć karty Radeon RX 8000 mają opierać się na modułach GDDR6, informator @Kepler_L2 twierdzi, że najwyżej pozycjonowany model - zapewne RX 8800 XT - ma otrzymać pamięci o szybkości 20 Gbps, które oparte będą na 256-bitowej magistrali. To oznacza zapewne pojemność 16 GB i przepustowość na poziomie 640 GB/s. Podobną konfiguracją ma cechować się nieco niżej pozycjonowany model - nazwijmy go RX 8700 XT - który ma jednak otrzymać nieco wolniejsze moduły 18 Gbps zapewniające przepustowość rzędu 576 GB/s.

GPU Jednostki SP Pamięć VRAM (GDDR6) RX 8800 XT (?) Navi 48 XTX 4096 16 GB 256-bit 20 Gbps RX 8700 XT (?) Navi 48 XT 3584 16 GB 256-bit 18 Gbps RX 8600 XT (?) Navi 44 XT ? 12 GB 192-bit 19 Gbps

256 20

256 18

192 19

— Kepler (@Kepler_L2) August 27, 2024

Z tej samej wiadomości od wspomnianego informatora wynika, że jeszcze niżej pozycjonowany Radeon z nowej serii - prawdopodobnie RX 8600 XT - dostanie 12 GB pamięci GDDR6 o szybkości 19 Gbps (magistrala 192-bit, przepustowość 456 GB/s). Możliwe jednak, że AMD ma w zanadrzu więcej niż trzy desktopowe karty graficzne RDNA 4. Według serwisu Benchlife Czerwoni pracują nad czterema procesorami Navi 4X. Mowa tutaj o wersji R24D o wariantach E6 i E8 oraz R25D-P8 i R25D-P4 (dwa ostanie prawdopodobnie oparte są na rdzeniach Navi 44). Tak czy owak, gracze powinni być zadowoleni z dotychczas ujawnionych informacji - pozostaje mieć nadzieję, że AMD faktycznie nie będzie chciało już wydawać modeli z 8 GB VRAM-u.

Źródło: VideoCardz, Benchlife, @Kepler_L2