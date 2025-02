AMD Radeon RX 7900M trafia do pierwszych laptopów. Producent chwali się wydajnością topowego układu RDNA 3

Na premierę wyżej pozycjonowanego układu dla laptopów, który bazuje na mikroarchitekturze RDNA 3, musieliśmy trochę poczekać. Mniej wydajne propozycje miały swoją premierę na początku roku. Wreszcie jednak światło dzienne ujrzał AMD Radeon RX 7900M i wiele wskazuje na to, że jest to bardzo interesująca propozycja. Jak chwali się amerykańska firma, jest on w stanie rzucić wyzwanie laptopowemu układowi NVIDIA GeForce RTX 4080.

Radeon RX 7900M jest średnio 7% szybszy w grach od laptopowego układu GeForce RTX 4080. Bolączką pozostaje nadal nie do końca zadowalająca wydajność w Ray Tracingu.

Premiera Radeona RX 7900M to debiut chipu Navi 31 na rynku przenośnych komputerów. Można liczyć na 72 bloki CU, 4608 jednostek SP i 192 jednostki ROP. Układ posiada też 72 jednostki RT. Dużą zaletą nowego Radeona jest 16 GB VRAM, bazującego na szynie 256-bitowej. Warto zauważyć, że GeForce RTX 4080 w wersji dla laptopów oferuje 12 GB VRAM i szynę 192-bitową. Typowe taktowanie nowego Radeona podczas gier wynosi 1825 MHz, a w trybie Boost sięga 2090 MHz. Drobnym minusem może być TGP na poziomie 160-200 W, ale trzeba pamiętać, że to układ wyżej pozycjonowany. Pierwszym laptopem, do którego trafił nowy Radeon, jest Dell Alienware m18 R1. To oczywiście sprzęt z górnej półki, o czym świadczy także procesor – AMD Ryzen 9 7945HX3D.

AMD Radeon RX 7900M NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop Architektura RDNA 3 Ada Lovelace Układ graficzny Navi 31 AD104 Litografia TSMC N5 + N6 TSMC 4N Bloki CU/SM 72 CU 58 SM Jednostki SP 4608 7424 Jednostki TMU 288 232 Jednostki ROP 192 80 Jednostki RT 72 58 Taktowanie Boost 2090 MHz 2280 MHz Taktowanie pamięci Do 18 Gb/s Do 18 Gb/s Ilość pamięci 16 GB GDDR6 12 GB GDDR6 Szyna pamięci 256-bit 192-bit TGP 160-200 W Do 175 W

Firma AMD chwali się, że Radeon RX 7900M jest średnio 7% szybszy (w rozdzielczości 1440p) od GeForce RTX 4080 w wersji dla laptopów. To jednak nie do końca dobrze odzwierciedla rzeczywistość, ponieważ w niektórych grach mocno wyprzedza konkurencję NVIDII. Przykładowo, w Cyberpunku 2077 (rasteryzacja) można liczyć nawet na 38% wyższą wydajność. Borderlands 3 to wynik o 29% lepszy, a Far Cry 6 23% korzystniejszy. Znacznie gorzej układ wypada po włączeniu Ray Tracingu. Najsłabiej wypadł w przypadku gry Forza Horizon 5. Jest tutaj o 15% wolniejszy od swojego konkurenta. W Spider-Man: Miles Morales z włączonym RT wynik był z kolei o 11% gorszy. Nie zmienia to jednak faktu, że Radeon RX 7900M może być bardzo dobrym wyborem w sytuacji, gdy gry wymagają coraz więcej pamięci.

