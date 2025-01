AMD Radeon RX 7900M - topowy układ graficzny RDNA 3 dla laptopów ma zostać wkrótce zaprezentowany

Architektura RDNA 3 od AMD dotychczas nie była zbyt szeroko dostępna w laptopach. Producent zdecydował się tak naprawdę na wprowadzenie kilku pomniejszych modeli - Radeon RX 7700S, Radeon RX 7600S czy Radeon RX 7600M XT. Do tego doszły jeszcze zintegrowane układy graficzne w procesorach APU Ryzen 7040HS. Do dzisiaj jednak nie doczekaliśmy się żadnych mocniejszych propozycji. Z najnowszych doniesień wynika jednak, iż 19 października otrzymamy prezentację nie tylko procesorów Ryzen Threadripper PRO 7000WX, ale również topowego układu RDNA 3 dla laptopów.

Wygląda na to, że wkrótce AMD zaprezentuje swój flagowy układ graficzny dla notebooków - Radeon RX 7900M. Ma on być oparty na obciętym układzie NAVI 31, nawet bardziej niż w karcie Radeon RX 7900 GRE.

Portal WCCFTech dotarł do informacji na temat mobilnego układu graficznego AMD Radeon RX 7900M. Ma on oferować zmodyfikowaną wersję rdzenia NAVI 31, który oprócz bloku GCD o standardowych rozmiarach, otrzyma również 4 bloki MCD (zamiast 6). Konfiguracja będzie w połowie drogi pomiędzy desktopowymi kartami Radeon RX 7800 XT oraz Radeon RX 7900 GRE. Rdzeń NAVI 31 w Radeonie RX 7900M ma zaoferować 72 aktywne bloki SM oraz 4608 procesorów strumieniowych. Przypuszczalnie układ otrzyma także 288 jednostek teksturujących oraz 192 ROP-ów. Nie zabraknie także 72 rdzeni RT.

AMD Radeon RX 7900M NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop Architektura RDNA 3 Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny NAVI 31 AD104 AD103 Litografia TSMC N5 + N6 TSMC 4N TSMC 4N Bloki CU/SM 72 CU 58 SM 76 SM Jednostki SP 4608 7424 9728 Jednostki TMU 288 (?) 232 304 Jednostki ROP 192 (?) 80 112 Jednostki RT 72 58 76 Taktowanie boost ? Do 2280 MHz Do 2040 MHz Taktowanie pamięci Do 16 Gbps Do 18 Gbps Do 18 Gbps Ilość pamięci 16 GB GDDR6 12 GB GDDR6 16 GB GDDR6 Szyna pamięci 256-bit 192-bit 256-bit Współczynnik TGP Do 160 W (bez SmartShift)

Do 200 W (ze SmartShift) Do 175 W Do 175 W

Mobilny AMD Radeon RX 7900M, podobnie jak desktopowy Radeon RX 7900 GRE, zaoferuje także 16 GB pamięci GDDR6 na 256-bitowej magistrali. Jest to tyle samo co w GeForce RTX 4090 Laptop GPU i więcej niż w GeForce RTX 4080 Laptop GPU (12 GB GDDR6). Na pokładzie nie zabraknie także 64 MB pamięci Infinity Cache 2. generacji. Standardowe TGP ma wynosić 160 W z możliwością zwiększenia dynamicznego do 200 W z pomocą technologii AMD SmartShift. Prezentacja, według WCCFTech, ma się odbyć 19 października, jednak trudno powiedzieć czy dostępność w laptopach będzie taka jak dotychczas, czy będzie jednak lepiej.

Źródło: WCCFTech