AMD Fluid Motion Frames z aktualizacją, która zmniejsza problem z przycięciami obrazu w niektórych grach

Technika AMD Fluid Motion Frames ciągle jest w fazie eksperymentalnej. To pewnego rodzaju alternatywa dla konkurencyjnego DLSS 3, a także inne podejście do zagadnienia generowania dodatkowych klatek niż FSR 3. Jak to zwykle bywa w przypadku testowych rozwiązań, nie są one pozbawione pewnych problemów. Firma AMD pracuje jednak nad ich rozwiązaniem, czego dowodem jest najnowsza aktualizacja dla AFMF.

Technika AMD Fluid Motion Frames doczekała się aktualizacji, która niweluje przynajmniej cześć problemów z przycięciami grafiki w grach. Ulepszono także stabilność działania funkcji.

Generalne zasady działania AFMF i FSR 3 są zbliżone. Całość polega na interpolacji klatek, co prowadzi do zwiększenia liczby FPS-ów w grach. O ile jednak FSR 3 jest zależne od konkretnej gry (twórcy muszą zaimplementować taką opcję), to AFMF można aktywować w każdym tytule. Oczywiście nie oznacza to, że wzrost wydajności uzyskiwany dzięki AFMF jest identyczny, jak w przypadku FSR 3 czy DLSS 3. Technika AMD posiada także inne niedoskonałości, które mogą przeszkadzać niektórym graczom. Najnowsza aktualizacja eliminuje jednak część z nich.

AMD udostępniło pakiet sterowników AFMF w wersji 23.30.13.05. Należy zaznaczyć, że ciągle nie jest to implementacja docelowa, ale rozwiązano przynajmniej część problemów z przycięciami obrazu (tak zwany stuttering), które występowały w niektórych grach pomimo teoretycznie wysokiej liczby FPS-ów. Dokonano także poprawek w zakresie tempa pojawiania się klatek (pacing), co także powinno przełożyć się na lepszą płynność obrazu. Ponadto funkcja powinna działać teraz znacznie stabilniej. AFMF można aktywować na kartach graficznych Radeon RX 7000 i Radeon RX 6000. Docelowa implementacja będzie zapewne jeszcze lepiej dopracowana.

Źródło: AMD, WCCFTech