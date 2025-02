AMD Fluid Motion Frames może zostać wykorzystane także w materiałach wideo. Potrzebne są jednak modyfikacje

Technika Fluid Motion Frames to odpowiedź AMD na konkurencyjne Frame Generation będące częścią DLSS 3. Rozwiązanie to zwiększa zauważalnie liczbę FPS-ów w grach, choć oczywiście nie da się w tej sytuacji uniknąć zwiększonego opóźnienia. Dzięki zastosowaniu pewnych modyfikacji, możliwe jest uruchomienie FMF także w przypadku materiałów wideo. Może to być przydatne zwłaszcza w przypadku treści nagrywanych w filmowych 24 FPS-ach.

Sterowniki do Radeonów posiadały kiedyś funkcję Fluid Motion Video, która była dedykowana materiałom filmowym. Jej działanie opierało się na podobnych zasadach, jak w przypadku FMF. Dzięki niej możliwe było generowanie dodatkowych klatek wideo, które zapewniały większą płynność obrazu. Niestety funkcja była zgodna jedynie z kartami graficznymi z rodziny Polaris i niektórymi układami GCN1. Po wydaniu przez AMD pierwszych kart RDNA, wsparcie dla FMV porzucono. Możliwe jest jednak uzyskanie podobnej funkcjonalności za pomocą FMF.

Rozwiązanie zostało przedstawione przez jednego z użytkowników Reddita. Konieczne są do tego testowe sterowniki Adrenalin udostępniające FMF na Radeonach RX 7000, open-source’owy odtwarzacz wideo MPC-HC i specjalna warstwa tłumacząca DXVK, która bazuje na API Vulkan. To właśnie dzięki temu API możliwe jest użycie FMF w przypadku materiałów filmowych. Jak widać na zaprezentowanym wideo, teledysk działa domyślnie w 25 klatkach na sekundę, a po aktywowaniu FMF wartość ta zostaje zwiększona do 50 FPS-ów. Niestety powyższy zabieg można przeprowadzić tylko na sterownikach v23.30.01.02 Patch 2, które nie udostępniały jeszcze FMF na Radeonach RX 6000. Całość nie działa też idealnie, ponieważ widoczne są spadki poniżej 50 klatek na sekundę.

