AMD FSR 3 wraz z Frame Generation przetestowane na układach NVIDIA GeForce GTX z serii 10. Rezultaty są zaskakujące

Premiera najnowszej technologii od AMD, która ma na celu zwiększenie ilości FPS osiąganych w grach - czyli FSR 3 (FidelityFX Super Resolution 3) - jest już za nami, a pierwsze doniesienia napawają optymizmem. Dla przypomnienia technologia ta jest konkurencją dla DLSS od NVIDII, natomiast oferuje wsparcie także dla innych układów graficznych. Pewien użytkownik postanowił przetestować tę nowość na starszych kartach graficznych od Zielonych.

Technologia AMD FSR 3 jest już dostępna praktycznie dla każdego i przynosi za sobą spory wzrost wydajności w nowszych układach graficznych. Okazuje się jednak, że dobre rezultaty można osiągnąć także na wiekowych układach.

AMD FSR 3 jest technologią, która wykorzystuje odpowiednie algorytmy do interpolacji klatek. Mówiąc w prostszy sposób, wykorzystywana "sztuczna inteligencja" wygeneruje brakujące klatki, dzięki czemu uzyskamy ich więcej, natomiast może na tym (nie)znacznie ucierpieć jakość obrazu - w dużej mierze zależy to od ustawień, jakie wybierzemy. Materiały marketingowe przedstawiały układ graficzny AMD Radeon RX 7900 XT, który w grze Forspoken przy rozdzielczości 4K (ustawienia Ultra) osiągał średnio 53 kl/s. Natomiast włączenie technologii AMD FSR 3 w trybie Performance wraz z Frame Generation pozwoliło na osiągnięcie 175 kl/s. Wynik doprawdy imponujący. Natomiast jak technologia sprawuje się w praktyce na dużo mniej wydajnych układach graficznych?

Daniel Owen postanowił, że osobiście zajmie się tym tematem. Wykorzystał w tym celu kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB). Uruchomiona została więc gra Immortals of Aveum (drugi tytuł, który oprócz Forspoken wspiera omawianą technologię) w rozdzielczości Full HD. Wszystkie ustawienia graficzne zostały przestawione na opcję "Low". Taka konfiguracja zapewniła karcie graficznej osiągnięcie średnio 25 FPS. Samo włączenie AMD FSR 3 nie zdało się na zbyt w wiele w trybie Native AA, natomiast dołączenie do pakietu Frame Generation pozwoliło na wygenerowanie 37 FPS. Zmiana trybu na Quality (ponownie z FG) zmieniła tę wartość do 60 FPS. Natomiast tryb Performance z FG zaoferował w szczytowym momencie 78 kl/s.

Kluczowe są natomiast dwie kwestie, które zmieniają się pod wpływem tych ustawień: opóźnienie, a także jakość obrazu. Każdorazowe włączenie opcji Frame Generation przekładało się na zwiększenie opóźnienia, co dobrze obrazowała sytuacja związana z bezprzewodowym padem Xbox. Kiedy poruszona została gałka analogowa, wykonanie tej akcji na ekranie zajęło zauważalną chwilę, co przekładało się na ogólną jakość gry (w przypadku klawiatury i myszki także było to odczuwalne). Jest to identyczna sytuacja, kiedy gramy w produkcję sieciową i nasz ping wynosi 200 ms (taka wartość widniała w statystykach). Im bardziej zmieniał się tryb, tym bardziej zauważalne były także zmiany w renderowanej grafice. Sama technologia nie jest idealna, aczkolwiek dla wielu osób dobranie odpowiednich ustawień może pomóc nawet na starszych układach graficznych, które nie są oficjalnie wspierane dla funkcji Frame Generation. Przetestowana została także karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1070, natomiast wyniki były bardzo porównywalne.

Źródło: YouTube @Daniel Owen