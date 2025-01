AMD FSR 3 jeszcze dzisiaj zadebiutuje w grach Forspoken oraz Immortals of Aveum

W trakcie targów Gamescom, firma AMD ujawniła garść szczegółów na temat techniki FSR 3 (FidelityFX Super Resolution 3), której bazą jest zarówno upscaling obrazu jak również interpolacja klatek (AMD Fluid Motion Frames). Podczas sierpniowej konferencji potwierdzono, że na premierę FSR 3 będzie dostępny w grach Forspoken oraz Immortals of Aveum, natomiast w drodze są kolejne gry (już wydane lub takie, które dopiero zadebiutują) ze wsparciem dla techniki. Dzisiaj w końcu doczekaliśmy się premiery tegoż rozwiązania.

Dzisiaj nastąpi premiera techniki AMD FSR 3. Patch dla gry Forspoken został już udostępniony, natomiast jeszcze dziś pojawi się również aktualizacja dla drugiego z tytułów - Immortals of Aveum.

AMD FSR 3 zostało zapowiedziane w listopadzie zeszłego roku, jednak dopiero teraz wchodzi do pierwszych gier. Aktualizacja dla gry Forspoken już się pojawiła i obecnie to jedyna gra, w której można przetestować działanie m.in. technologii AMD Fluid Motion Frames. Aktualizacja dla produkcji dodaje ponadto osobny tryb, gdzie FSR jest wykorzystany jako ulepszona metoda dla antyaliasingu oraz wyostrzenia obrazu (bez skalowania rozdzielczości). Jeszcze dzisiaj FSR 3 pojawi się również w grze Immortals of Aveum, gdzie jest już dostępny DLSS 3 z Frame Generation. Kolejne gry są w drodze, m.in. Avatar Frontiers of Pandora.

Przy okazji premiery uściślono również wymagania sprzętowe dla pełnej obsługi FSR 3. Okazuje się, że technika w połączeniu z Fluid Motion Frames będzie dostępna dla serii kart graficznych: AMD Radeon RX 5000 i wyżej, NVIDIA GeForce RTX 2000 i wyżej oraz Intel ARC serii 7 lub nowszej. Interpolacja klatek będzie zatem dostępna dla węższej grupy kart graficznych, które debiutowały w ostatnich latach. Starsze generacje GPU mogą nadal korzystać ze skalowania rozdzielczości, co jest jedną z podstaw techniki AMD FSR.

