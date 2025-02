AMD Fluid Motion Frames z poziomu sterownika jest już dostępne dla kart graficznych Radeon RX 6000

W ubiegły weekend informowaliśmy Was, że na kartach graficznych AMD Radeon RX 7000 można już sprawdzać działanie technologii Fluid Motion Frames (Frame Generation, interpolacja klatek) z poziomu sterownika graficznego i całkowicie poza techniką AMD FSR 3. Fluid Motion Frames można aktywować praktycznie w każdej grze, opartej na bibliotekach DirectX 11/12, jednak początkowo rozwiązanie to ograniczono do najnowszych układów RDNA 3. Teraz z możliwości AFMF skorzystają kolejne osoby.

Frank Azor z firmy AMD, na swoim koncie na platformie X, potwierdził rozszerzenie wsparcia dla Fluid Motion Frames na karty graficzne Radeon RX 6000. Zaktualizowany sterownik graficzny Radeon Software: Adrenalin Edition Preview pozwala już sprawdzić działanie interpolacji klatek na układach z serii RDNA 2. Odpowiedni pakiet sterowników można pobrać z tego miejsca. Obecnie nie wiadomo, czy obsługa AFMF zostanie wkrótce poszerzona o starsze generacje kart, np. Radeon RX 5000 (pierwsza generacja RDNA).

The team is working hard right now on posting an updated @amd Fluid Motion Frames Preview driver today. Stay tuned. Aiming to bring AFMF to more @amdradeon gamers in time for this weekend's gaming. We hope you love it!