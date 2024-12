AMD boryka się z problemami w implementacji sterownika HDMI 2.1 na Linuksie. W tle konflikt z HDMI Forum

Standard HDMI 2.1 zadebiutował na rynku już dawno. Choć na systemach operacyjnych z rodziny Windows nie ma żadnych problemów z jego pełnym wsparciem także na kartach AMD, to kuleje wciąż ono na Linuksie. Sprawa dotyczy open-source’owych sterowników graficznych amerykańskiej firmy i bardziej zaawansowanych funkcji wyświetlania obrazu. Głównym powodem jest konflikt z organizacją HDMI Forum, która certyfikuje sprzęt i oprogramowanie.

Firma AMD nie doszła do porozumienia z HDMI Forum w kwestii certyfikacji open-source'owych sterowników graficznych dla Linuksa. To oznacza, że użytkownicy kart AMD pozostaną bez wsparcia dla zaawansowanych funkcji standardu HDMI 2.1 na tym systemie operacyjnym.

Kwestia wsparcia dla wyświetlania obrazu między innymi w rozdzielczościach 4K i 120 Hz oraz 5K i 240 Hz na kartach graficznych AMD i Linuksie ciągnie się już niemal od trzech lat. W 2021 roku HDMI Forum ograniczyło dostęp do specyfikacji standardu HDMI 2.1. Od tamtej pory mogą go implementować tylko certyfikowani dostawcy sprzętu i oprogramowania. Podkopało to nieco pozycję rozwiązań bazujących na otwartym kodzie źródłowym, do których zaliczają się także linuksowe sterowniki AMD. Amerykańska firma wraz z fundacją X.Org zwróciła się z prośbą do HDMI Forum o wypracowanie rozwiązań umożliwiających open-source’ową implementację standardu w sterownikach graficznych. Przygotowano odpowiednie oprogramowanie, które wysłano do certyfikacji w HDMI Forum. Niestety sterowniki nie zostały zatwierdzone.

Brak akceptacji dla rozwiązania przygotowanego przez AMD oznacza, że bardziej zaawansowane funkcje standardu HDMI 2.1 i nowszego pozostaną niedostępne dla korzystających z Linuksa posiadaczy kart Radeon. Amerykańska firma zaleca zamiast tego użycie złącza DisplayPort, który oferuje wsparcie dla wszystkich funkcji obecnych w systemach operacyjnych Windows. Nic nie wskazuje na to, żeby nastąpił jakiś zwrot akcji w kwestii wsparcia dla HDMI 2.1 i jego późniejszych wersji na Linuksie. Jak twierdzi przedstawiciel AMD, wymagałoby to spełnienia wygórowanych wymagań HDMI Forum. Zaowocowałoby to najprawdopodobniej utratą statusu oprogramowania open-source przez sterowniki firmy. Sprawa stawia HDMI Forum w dosyć negatywnym świetle, ponieważ podjęta decyzja oznacza, że AMD zmarnowało sporo czasu i środków starając się spełnić kryteria certyfikacji.

Źródło: Tom's Hardware