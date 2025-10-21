Resident Evil 0 - nowe doniesienia o powstawaniu potencjalnego remake'u. Aktor głosowy, zmiany fabularne i inne

W uniwersum Residenta sporo się dzieje. Priorytetem Capcomu jest oczywiście RE Requiem, zamykające pewien konkretny rozdział, ale na tym się tematy nie kończą. Od dłuższego czasu preferują oni politykę, wedle której nowe koncepty mijają się z odświeżonymi wersjami. Tym samym pojawiły się chociażby znakomite remake'i drugiej czy czwartej odsłony (i taki sobie trzeciej gdzieś pomiędzy). Wiele mówi się o szykowaniu kolejnych pozycji, w tym Resident Evil 0.

W sieci pojawiły się plotki, jakoby Capcom miało szykować remake Resident Evil 0. Podano konkretnych odtwórców i pewne szczegóły projektu.

Capcom przygotowuje grunt pod kolejną kluczową odsłonę dla serii, jednakże do sieci zawitały także nowe informacje względem odrestaurowanej wersji Resident Evil 0. Podano je na mp1st, gdzie wcześniej dowiedzieliśmy się m.in. o upadkach projektów Everwild oraz Perfect Dark. Nowe spojrzenie na klasykę gatunku ma funkcjonować pod pseudonimem Chamber (imię bohaterki gry to Rebecca Chambers). Niestety, ale nawet jeśli to prawda, remake nie pojawi się przed 2028 rokiem. Ponadto dodano, że wcześniejsze doniesienia DuskGolema odnośnie Resident Evil Code Veronica Remake miały być prawdziwe, a premiery możemy się spodziewać nieco wcześniej, bo jeszcze w przeciągu pierwszego kwartału 2027 roku.

Zdążyły także pojawić się wstępne szczegóły odnośnie RE0. Przykładowo, w rolę Billy'ego Coena wcielić się ma Jon McClaren - aktor głosowy znany choćby z występu jako Star-Lord w całkiem udanym Marvel's Guardians of the Galaxy. Przedsięwzięcie ma być koordynowane przez Beyond Capture Studios, współpracujące w przeszłości z Capcomem przy Resident Evil 4 Remake, czy Street Fighter 6. Informacje wskazują również na to, że sama fabuła ma gdzieniegdzie ulec pewnym konkretnym zmianom, a w pewnych aspektach nawet się rozrosnąć. Co jasne, na tę chwilę nadal należy to traktować to jako plotki, aczkolwiek mające pewne podstawy.

Źródło: Insider Gaming