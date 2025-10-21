Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Gry

Resident Evil 0 - nowe doniesienia o powstawaniu potencjalnego remake'u. Aktor głosowy, zmiany fabularne i inne

Szymon Góraj | 21-10-2025 10:00 |

Resident Evil 0 - nowe doniesienia o powstawaniu potencjalnego remake'u. Aktor głosowy, zmiany fabularne i inneW uniwersum Residenta sporo się dzieje. Priorytetem Capcomu jest oczywiście RE Requiem, zamykające pewien konkretny rozdział, ale na tym się tematy nie kończą. Od dłuższego czasu preferują oni politykę, wedle której nowe koncepty mijają się z odświeżonymi wersjami. Tym samym pojawiły się chociażby znakomite remake'i drugiej czy czwartej odsłony (i taki sobie trzeciej gdzieś pomiędzy). Wiele mówi się o szykowaniu kolejnych pozycji, w tym Resident Evil 0.

W sieci pojawiły się plotki, jakoby Capcom miało szykować remake Resident Evil 0. Podano konkretnych odtwórców i pewne szczegóły projektu.

Resident Evil 0 - nowe doniesienia o powstawaniu potencjalnego remake'u. Aktor głosowy, zmiany fabularne i inne [1]

Resident Evil Requiem - twórcy o walkach z bossami, także w porównaniu z poprzednikami. Powrót do korzeni

Capcom przygotowuje grunt pod kolejną kluczową odsłonę dla serii, jednakże do sieci zawitały także nowe informacje względem odrestaurowanej wersji Resident Evil 0. Podano je na mp1st, gdzie wcześniej dowiedzieliśmy się m.in. o upadkach projektów Everwild oraz Perfect Dark. Nowe spojrzenie na klasykę gatunku ma funkcjonować pod pseudonimem Chamber (imię bohaterki gry to Rebecca Chambers). Niestety, ale nawet jeśli to prawda, remake nie pojawi się przed 2028 rokiem. Ponadto dodano, że wcześniejsze doniesienia DuskGolema odnośnie Resident Evil Code Veronica Remake miały być prawdziwe, a premiery możemy się spodziewać nieco wcześniej, bo jeszcze w przeciągu pierwszego kwartału 2027 roku.

Resident Evil 0 - nowe doniesienia o powstawaniu potencjalnego remake'u. Aktor głosowy, zmiany fabularne i inne [2]

Resident Evil Requiem - nowa gra Capcomu prezentuje się lepiej niż przewidywano na Nintendo Switch 2

Zdążyły także pojawić się wstępne szczegóły odnośnie RE0. Przykładowo, w rolę Billy'ego Coena wcielić się ma Jon McClaren - aktor głosowy znany choćby z występu jako Star-Lord w całkiem udanym Marvel's Guardians of the Galaxy. Przedsięwzięcie ma być koordynowane przez Beyond Capture Studios, współpracujące w przeszłości z Capcomem przy Resident Evil 4 Remake, czy Street Fighter 6. Informacje wskazują również na to, że sama fabuła ma gdzieniegdzie ulec pewnym konkretnym zmianom, a w pewnych aspektach nawet się rozrosnąć. Co jasne, na tę chwilę nadal należy to traktować to jako plotki, aczkolwiek mające pewne podstawy.

Resident Evil 0 - nowe doniesienia o powstawaniu potencjalnego remake'u. Aktor głosowy, zmiany fabularne i inne [3]

Źródło: Insider Gaming
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Gothic Remake dostanie nowe usprawnienia. Alkimia luźno o planach rozwoju, więcej o nowym projekcie w przyszłym roku

Gothic Remake dostanie nowe usprawnienia. Alkimia luźno o planach rozwoju, więcej o nowym projekcie w przyszłym roku

11
Path of Exile 2 - jeden z najpopularniejszych hack'n'slashy na rynku ma dostać polskie tłumaczenie. Możliwe, że wraz z pierwszą częścią

Path of Exile 2 - jeden z najpopularniejszych hack'n'slashy na rynku ma dostać polskie tłumaczenie. Możliwe, że wraz z pierwszą częścią

31
Silent Hill 2 Remake w końcu z pełnym wsparciem dla PSSR 2 w PlayStation 5 Pro. Bloober Team nadal jednak musi naprawić grę

Silent Hill 2 Remake w końcu z pełnym wsparciem dla PSSR 2 w PlayStation 5 Pro. Bloober Team nadal jednak musi naprawić grę

2
Wiedźmin 3: Dziki Gon - mod przywracający funkcję, która nie została wprowadzona do gry, wraz z dodatkowymi udogodnieniami

Wiedźmin 3: Dziki Gon - mod przywracający funkcję, która nie została wprowadzona do gry, wraz z dodatkowymi udogodnieniami

11
Quake: Dawn of the Machine dostępne już na Steam i konsolach. To darmowy dodatek do klasycznej produkcji id Software

Quake: Dawn of the Machine dostępne już na Steam i konsolach. To darmowy dodatek do klasycznej produkcji id Software

24
Liczba komentarzy: 10

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.