Bloodborne PC Remaster Project - twórca modyfikacji zajmuje się poprawkami graficznymi fragmentów lokacji stworzonych pod PS4

Kwestia rozmów na temat jednej z najbardziej cenionych gier FromSoftware - a konkretnie dosłownie jakiejkolwiek nowej wersji, czy po prostu portu - jest dosyć osobliwa. Gra nadal znajduje się w edycji znanej z PlayStation 4 i pomimo przywoływania jej przy niemal każdym wielkim wydarzeniu Sony i nie tylko, właściciele IP pozostają nieugięci. Ale oczywiście społeczność graczy nie śpi, a teraz dostaliśmy aktualizację Bloodborne PC Remaster Project.

Najnowszy materiał twórcy Bloodborne PC Remaster Project skupia się na poprawkach względem pewnych fragmentów mapy, które zostały pozostawione w gorszej jakości z powodu działania na PS4.

Ostatnio ponownie zahuczało w kontekście potencjalnego remake'u kultowej już gry FromSoftware przez wzgląd na pewne ogłoszenie związane z Bluepoint Games - autorami odświeżonej wersji Demon's Souls. Na razie jednak chyba bezpieczniej traktować te rewelacje jako kolejne płonne nadzieje fanów - tak jak niezliczone plotki z przeszłości. A co do tematów, które naprawdę mają miejsce, niejaki Fromsoftserve nieustannie poprawia swój mod do tej gry. Bloodborne PC Remaster Project ma dostać kolejne usprawnienie:

Tym razem chodzi o pewne obszary w grze, które nie znajdują się w najlepszej jakości. Grając na PlayStation 4, przy chociażby docelowej głębi ostrości jest to ledwo zauważalne, ale już sprawdzając na pececie wyższej jakości temat prezentuje się nieco inaczej. Zabieg miał oczywiście na celu poprawienie wydajności na rzeczonej konsoli. Fromsoftserve miał znaleźć sposób na wyeliminowanie owych siatek w niższej jakości i jak zobaczycie w drugiej części wideo, wbrew pozorom efekt może zrobić wrażenie. Ostatnio zaś pojawiły się postępy względem np. oświetlenia, a samo przedsięwzięcie powoli zmierza do wersji 1.0.

Źródło: WCCFtech