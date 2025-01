Amazon otrzymał sporą karę finansową od UOKiK, na celowniku znalazła się m.in. "Gwarancja Dostawy"

Amazon to globalne przedsiębiorstwo, choć znane głównie z platform handlowych, jest również właścicielem platformy Amazon Prime i producentem e-czytników Kindle, a to jedynie czubek góry lodowej. Firma od 2021 roku oficjalnie świadczy usługi w Polsce, posiadając duże centrum logistyczne w Świebodzinie. Mimo światowej potęgi firmy, Amazon nie uniknął sporej wartości kary finansowej od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Amazon otrzymał wysoką karę finansową od UOKiK w wysokości 31 mln złotych. Kara została nałożona za wprowadzanie klientów w błąd w sprawach terminów dostawy i dostępności towarów.

Spółka Amazon EU SARL z siedzibą w Luksemburgu, która koordynuje działalność m.in. polskiej domeny oraz prowadzi sprzedaż na naszym kontynencie, otrzymała karę finansową. Wartość grzywny nałożonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wynosi ponad 31 mln złotych. Wątpliwości, jakie wzbudziło przedsiębiorstwo, zostały określone jako "praktyki dotyczące wprowadzania w błąd co do momentu zawarcia umowy sprzedaży, dostępności produktów, terminów dostaw i uprawnień konsumentów dotyczących usługi „Gwarancja Dostawy”." Jak zdradza UOKiK, otrzymywali w ostatnim czasie wiele sygnałów wskazujących na nieprawidłowości w świadczeniu prowadzonych usług.

Ale o co dokładnie chodzi? Sprawa dotyczy m.in. interpretacji warunków sprzedaży przez firmę Amazon. Według regulaminu złożenie zamówienia i jego opłacenie nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, lecz stanowi jedynie ofertę sprzedaży. Faktyczna umowa w tej interpretacji jest zawierana dopiero w momencie wysyłki sprzętu. Zatem daje to możliwość anulowania zamówienia w dowolnym momencie przed wysyłką. Jednakże, jak tłumaczy UOKiK: "informacja o tym jest zawarta w warunkach sprzedaży oraz na ostatnim etapie zakupów na platformie, ale może być trudno dostępna – jest napisana szarą czcionką na białym tle, na samym dole strony." Anulowanie takiego zamówienia powodowało zamrożenie środków klienta, możliwość przepadnięcia atrakcyjnej oferty i nieotrzymanie zamówionego towaru. Sztandarowym przypadkiem były zamówienia na e-czytniki Kindle, gdzie klienci z anulowanymi zamówieniami otrzymywali środki dopiero po miesiącu. Ta praktyka została uznana przez UOKiK za wprowadzanie klientów w błąd i naruszenie ich praw.

Klienci Amazonu są również objęci programem „Gwarancja Dostawy”, który polega na tym, że w określonym czasie produkt musi dotrzeć do klienta. Jeżeli tak się nie stanie, to konsument może zwrócić się o pełny zwrot pieniędzy za dostawę. Jednakże UOKiK dopatrzył się problemu z informowaniem o tym potencjalnych kupujących, gdyż Amazon nie informował konsumentów przed złożeniem zamówienia o zasadach tego programu. Jakiekolwiek wzmianki pojawiały się dopiero w momencie podsumowania zamówienia, o ile zdecydowaliśmy się zapoznać z dodatkowymi odnośnikami. Klienci, którzy je pomijali, mogli być nieświadomi swoich praw i w konsekwencji nie zgłosić się po zwrot środków oraz ich nie otrzymać. Jak zwraca uwagę UOKiK: "Informacja o „Gwarancji Dostawy” nie jest ponadto uwzględniona w potwierdzeniach, jakie otrzymuje konsument." Całość oświadczenia w sprawie kary finansowej dla Amazon EU SARL znajdziecie w tym miejscu: klik.

Oświadczenie firmy Amazon:

Szybka i niezawodna dostawa szerokiej gamy produktów jest jednym z naszych priorytetów. Jednocześnie klienci Amazon.pl mają dostęp do milionów produktów z bezpłatną wysyłką Prime.Od czasu uruchomienia Amazon.pl w 2021 r., nieustannie inwestujemy i pracujemy, by zapewnić naszym klientom precyzyjną oraz wiarygodną informację o dostawie na etapie finalizacji zamówienia i zdecydowana większość zamówień dociera zgodnie z przewidywanym terminem. Klienci zawsze mogą się z nami skontaktować i otrzymają od nas wsparcie, także w sporadycznych przypadkach wystąpienia opóźnienia lub anulowania zamówienia. W ciągu ostatniego roku współpracowaliśmy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i zaproponowaliśmy szereg dobrowolnych rozwiązań mających na celu dalszą poprawę doświadczenia klientów podczas zakupów na Amazon.pl. Ściśle przestrzegamy prawa we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność i zdecydowanie nie zgadzamy się z wydaną decyzją i karą nałożoną przez Prezesa UOKiK. Będziemy odwoływać się od tej decyzji.

Biuro Prasowe Amazon

Źródło: UOKiK