Amazon mierzy się ze zbiorowym pozwem. Niektórzy subskrybenci muszą płacić dwa razy, aby nie mieć reklam

Platformy streamingowe, które oferują nam dostęp do setek filmów i seriali są dziś bardzo popularne, a jednym z ciekawszych rozwiązań wydaje się usługa Prime Video od firmy Amazon. Na tym polu spółka znacząco się wyróżnia, ponieważ oferuje nam roczny abonament w kwocie 49 zł, który na dodatek obejmuje dodatkowe korzyści, takie jak bezpłatne comiesięczne gry oraz darmowe przesyłki w sklepie internetowym Amazon. Jednak nie wszędzie jest tak kolorowo.

Abonenci usługi Prime Video w Stanach Zjednoczonych, którzy wykupili roczną subskrypcję, mogą czuć się oszukani. W związku z wprowadzonymi zmianami przez firmę Amazon muszą teraz dopłacać do abonamentu, aby mieć plan bez reklam, za który już raz zapłacili.

Sytuacja jest dość ciekawa i ma związek z wprowadzeniem nowej opłaty w styczniu 2024 roku, która dotyczy możliwości oglądania materiałów wideo na platformie Prime Video bez reklam. Jest ona wymagana w Stanach Zjednoczonych i wynosi niemal 3 dolary (dokładnie 2,99). Problem w tym, że użytkownicy, którzy wykupili subskrypcję roczną (kosztującą aż 139 dolarów) i mieli w chwili zakupu jasno przedstawione, że taki plan umożliwi im oglądanie materiałów bez żadnych przerywników reklamowych, także muszą dodatkowo zapłacić. Słusznie czują się więc oszukani, a część z nich postanowiła dołączyć do zbiorowego pozwu, który wpłynął 9 lutego 2024 roku do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Zachodniego Waszyngtonu.

Amazon we wrześniu 2023 roku zapowiedział, że zostaną wprowadzone reklamy, które usunie dodatkowa opłata, jednak nie określił dokładnego czasu, kiedy to nastąpi (zrobił to dopiero trzy miesiące później). Natomiast wiele głosów (raport The Wall Street Journal) mówi tym, że firma chciała to uczynić już w czerwcu 2023 roku. Tak więc nowi subskrybenci, którzy wykupili roczny abonament tuż przed zapowiedzią dodatkowych opłat we wrześniu, po kilku miesiącach muszą zapłacić większe kwoty, aby mieć ten sam plan, na który się zgodzili na początku. Warto wspomnieć, że niedawno Amazon za opłatą reklamową umieścił także Dolby Vision i Dolby Atmos. Sprawa może jednak zakończyć się klęską dla pozywających, ponieważ w regulaminie Prime Video znajdziemy zapis, który zezwala firmie na niezapowiedziane zmiany w cenie subskrypcji. Na rozwój wydarzeń trzeba jednak poczekać, a póki co miejmy w pamięci, że zakup jakiegokolwiek rocznego abonamentu warto najpierw przemyśleć i zapoznać się wcześniej z regulaminem usługi.

Fragment regulaminu usługi Prime Video.

Źródło: ArsTechnica