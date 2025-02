Amazon Prime Gaming - pełna oferta darmowych gier na luty 2024. Do odebrania kultowy Fallout i 6 innych tytułów

Oprócz omawianego nie tak dawno Epic Games Store również inne platformy z grami cyfrowymi oferują cyklicznie pełne wersje płatnych gier za darmo. Oczywiście konkurencyjna oferta nie wypada tak dobrze, jak w przypadku tej pierwszej, natomiast często można natrafić na całkiem ciekawe produkcje. Tym razem w abonamencie Amazon Prime, a konkretniej w usłudze Prime Gaming, czeka na nas łącznie siedem gier, które będziemy mogli odebrać w lutym 2024 roku.

Subskrybenci usługi Amazon Prime otrzymają do odebrania aż 7 gier w lutym 2024 roku. Najgłośniejszym tytułem z pewnością jest pierwsza część z serii Fallout, którą odbierzemy na platformie GOG.

Spoglądając całościowo na to, co przygotował Amazon w swojej ofercie, trzeba przyznać, że nie jest to najbardziej udany miesiąc pod względem dostępnych produkcji. Oczywiście kultowy Fallout jest bardzo dobrą propozycją, natomiast grę możemy dziś nabyć dosłownie za grosze na wielu platformach. Jednak jeśli ktoś nadal nie posiada jej w swojej bibliotece, to w usłudze Prime Gaming może już odebrać kod, który wykorzysta na platformie GOG. Tytuł do dziś cieszy się dobrą opinią, gdyż w serwisie Steam udział pozytywnych recenzji wynosi 94%, z kolei na stronie Metacritic średnia z ocen użytkowników to 8,8/10.

Reszta tytułów to w większości "mini gry", które sprawdzą się w przypadku, gdy nie chcemy poświęcać na rozgrywkę zbyt dużo czasu. Do tej kategorii można zaliczyć Breakout Recharged (87% Steam, 5/10 Metacritic - tylko dwie oceny), która jest wariacją popularnego Arkanoida. Następna prosta produkcja zręcznościowa to Missile Command: Recharged, w której odpieramy atak obcych (85%, 5,8/10). Criminal Archives: Alphabetic Murders można zaliczyć do typowo mobilnych gier z gatunku Point & Click (brak ocen). Klimat retro gier przywoła tytuł Tempest 4000, ponieważ oparty jest on na grze z automatów o tej samej nazwie (68%, 5,3/10). Najlepiej prezentuje się Blade Assault (77%, 7,3/10), ponieważ mamy do czynienia z grą z gatunku rogue-lite, którą wykonano w dobrze wyglądającej pixel-artowej oprawie. Pozostał więc Gravitar: Recharged (95%), czyli odświeżony klasyk z automatów, który później przeniesiono na Atari 2600.

Fallout (GOG) - 1 lutego 2024 roku

Źródło: Amazon Prime Gaming