Portal: Revolution - premiera ambitnego moda, który dodaje sporo nowej zawartości do gry Portal 2. Dostępny za darmo

Nawiązując do kultowych tytułów od producenta gier Valve, można wspomnieć o całej serii Counter-Strike, Half-Life, czy wreszcie Portal. Ostatnie dwie do dziś cieszą się świetną opinią i są uznawane za "klasyki" w branży gier, które wprowadziły powiew świeżości na wielu polach. Dla serii Portal powstało już wiele modyfikacji, a nawet wersje ze wsparciem dla Ray Tracingu. Teraz swój debiut zaliczył nowy projekt fanów, który pozwoli nam znowu zanurzyć się w świecie gry.

Portal: Revolution to modyfikacja stworzona przez wiernych fanów serii, która zapewni nam wiele dodatkowych godzin rozgrywki w znanym uniwersum. Całość opowiada o wydarzeniach sprzed gry Portal 2.

Zapewne już nieco wcześniej słyszeliśmy o tym niezmiernie ciekawym projekcie. Za modyfikacją do gry Portal 2 stoi grupa o nazwie Second Face Software. Portal: Revolution wymaga więc posiadania wspomnianego tytułu od Valve, natomiast dobrą wiadomością jest fakt, że na Steamie oferowany jest on właśnie w kwocie 4,59 zł (promocja do 11 stycznia 2024 roku). Całość opowiada o wydarzeniach sprzed drugiej części, więc jest swoistym prequelem. Kampania dodaje do gry aż 40 dodatkowych poziomów, a także zupełnie nowe elementy rozgrywki.

W zależności od naszych umiejętności, ukończenie zawartości ma nam zająć od 5 do 7 godzin. Modyfikacja powstała na podstawie zmodyfikowanego silnika Source znanego z gry Counter-Strike: Global Offensive. Na ten moment Portal: Revolution cieszy się aż 94% pozytywnych recenzji na platformie Steam (2083 oceny użytkowników). Warto zainteresować się projektem i samemu sprawdzić nową zawartość - tym bardziej że jest dostępna za darmo, a jedynym wymaganiem jest posiadanie w swojej bibliotece Steam gry Portal 2.

