XDefiant - łącząca uniwersa efektowna strzelanka od Ubisoftu z przesuniętą premierą w ostatniej chwili. Twórcy potrzebują czasu

Nadchodzące nowe IP Ubisoftu znajduje się obecnie w dość dziwnym miejscu. Mówiono o nim już od dłuższego czasu - z początku głównie w kontekście kontrowersji związanych z odrzuconym już nazwiskiem Toma Clancy'ego w tytule - a tej jesieni produkt miał zawitać na rynek. Wiosną doszło do beta testów, w międzyczasie pojawiło się już sporo materiałów, toteż wielu osobom zdawało się, że to już kwestia dni. Okazuje się jednak, że sprawa nie jest taka prosta.

XDefiant jednak nie pojawi się w październiku, gdyż deweloperzy chcą jeszcze poprawić pewne elementy. Nowa data premiery nie została podana.

Deweloperzy zamieścili specjalną informację, w której podziękowali za udział w Publicznej Sesji Testowej (PTS). Przyznali przy tym, że choć widzieli, jak wiele osób znakomicie się bawiło, a same testy wyszły lepiej od poprzednich, natknęli się na pewne kłopoty związane ze spójnością rozgrywki. W związku z tym podjęto decyzję o zrezygnowaniu z rychłej premiery i przesunięciu jej na późniejszych okres. Na kiedy - nie wiadomo, co jest szczególnie alarmujące, w końcu XDefiant miało wejść na rynek w przeciągu najbliższych tygodni.

Tym samym strzelanka free-to-play raczej nie przetnie się chociażby z premierą najnowszej odsłony Call of Duty. Ale tak czy inaczej decyzja podjęta w takim momencie jest dość osobliwa i może zastanawiać, czemu władze Ubisoftu dopiero teraz podali ją do publicznej wiadomości. XDefiant nie szykował się co prawda na jakiegoś gatunkowego zbawcę, ale kilka pomysłów ma całkiem ciekawych. Szczególnie zwraca uwagę koncept przeniesienia różnych frakcji z gier francuskiej firmy do jednego tytułu, by toczyły ze sobą starcia na kolejnych arenach.

