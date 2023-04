XDefiant - światy zderzają się w darmowej strzelance w trybie areny. Ubisoft prezentuje swój projekt

Jeszcze latem 2021 roku Ubisoft dał pierwszą zapowiedź nowego projektu - Tom Clancy’s XDefiant. Od tamtego czasu skrócono nazwę wskutek krytyki, jaka spadła na niepotrzebne zdaniem wielu eksploatowanie uznanej marki. Minęło już sporo czasu i o przedsięwzięciu nie było ani śladu. Od wczoraj jednak ruszyły zamknięte beta testy, a gra otrzymała całkiem pokaźny zestaw różnego rodzaju zapowiedzi i fragmentów rozgrywki.

XDefiant to nadchodząca strzelanka bazująca na modelu free-to-play, gdzie przyjdzie nam dołączyć do jednej z pięciu frakcji pochodzących z uniwersum gier Ubisoftu i toczyć starcia na zamkniętych arenach.

Na pewno trzeba przyznać, że Ubisoft wpadł na dość nietypowy pomysł. Na obecną chwilę będziemy mogli wybrać jedną z pięciu dostępnych frakcji. Są to Libertad, Zjawy, Echelon, Czyściciele oraz DedSec - każda pochodząca z różnych tytułów i znanych marek francuskiej firmy. Frakcje stosują bardzo różne taktyki i specjalne zdolności, które mają szanse przeważyć szalę zwycięstwa, jeżeli będą zastosowane w odpowiednim momencie. Jednocześnie deweloperzy podkreślają, iż dbają także o to, by rozgrywka była odpowiednio zbalansowana.

Na start XDefiant zaoferuje całkiem pokaźną zawartość. Poza wspomnianymi frakcjami, dostaniemy na przykład 24 personalizowane bronie, 14 map, 3 areny oraz 2 różne tryby. Strzelanka będzie rozwijana poprzez pakiety darmowych aktualizacji w odstępie trzech miesięcy. Twórcy mają regularnie dodawać nowy ekwipunek, mapy, a nawet frakcje z kolejnymi znajomymi personami. Od wczoraj zaś trwają beta testy, gdzie pierwsi gracze mogą sprawdzić projekt aż do 23 kwietnia. Data premiery XDefiant nie została jeszcze ogłoszona.

