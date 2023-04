The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - nowy, długi zwiastun z prezentacją lokacji i fragmentami rozgrywki wyczekiwanej gry

Niektórzy czekają na czwartą część Diablo w czerwcu, inni wolą zawierzyć Larian Studios i ich Baldur's Gate III, ale przed nimi swój hit na Nintendo wypuści na rynek Hidemaro Fujibayashi. Dla wielu osób to właśnie jego projekt będzie największą bombą co najmniej pierwszej połowy 2023 roku. Na razie zaś kolejne materiały wyglądają coraz bardziej ekscytująco, a najnowszy z nich pokazał nam dużo najwięcej. Zdecydowanie jest na co czekać.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wyjdzie już 12 maja na platformę Nintendo Switch. Twórcy wypuścili zaś najnowszy zwiastun, skupiający się na różnorodnych lokacjach i fragmentach gameplayu.

Niespełna miesiąc pozostał do premiery sequela Breath of the Wild, a Nintendo podwyższyło ostatnio stawkę, wypuszczając liczący blisko cztery minuty zwiastun. Jest to swojego rodzaju finałowy materiał, który zbiera w jedno miejsce to, co najciekawsze. Na pierwszym planie są oczywiście przepiękne lokacje i ich niesamowita różnorodność. Jak wiemy, w trakcie eksploracji będziemy potrzebować różnego rodzaju wehikułów, niezależnie od tego, czy jesteśmy na ziemi, czy w przestworzach, sama rozgrywka zaś będzie znacznie bardziej elastyczna niż dotąd.

Fanom powinien spodobać się także wielki powrót kultowego antagonisty. Niejeden z nich czekał na ujawnienie tego zwalistego wroga, będącego finalnym przeciwnikiem w wielu poprzednich odsłonach serii - i doczekano się tego już dziś. Link będzie musiał zmierzyć się z nowymi zagrożeniami, wprowadzone też zostaną nowe mechaniki i rozwiązania, których twórcy nie byli w stanie zaimplementować w poprzedniej części - jak na przykład podniebne wyspy. Nie wspominając już o tajemnicach do odkrycia w trakcie eksploracji - stałym elemencie serii.

Źródło: Youtube