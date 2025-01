Xbox Series X dostępny w rekordowo niskiej cenie. To świetny moment na zakup konsoli obecnej generacji

Przez bardzo długi okres wszyscy narzekaliśmy na bardzo wysokie ceny i słabą dostępność konsol do gier. Wydaje się jednak, że czasy te minęły bezpowrotnie. Niedawno informowaliśmy Was, że PlayStation 5 można kupić za ok. 2000 zł w wersji z napędem. Dziś natomiast spieszymy z wieścią, że szczęście uśmiechnęło się także do tych, którzy od dłuższego czasu polowali na Xboksa Series X. Najmocniejszą konsolę Microsoftu da się dziś nabyć w jeszcze niższej cenie!

Xbox Series X jest dziś łatwo dostępny za mniej niż 1900 zł. To świetna oferta dla graczy niezainteresowanych ekskluzywnymi grami od Sony.

Jak pokazuje popularna wyszukiwarka Ceneo.pl, konsola Xbox Series X w kilku popularnych sklepach jest dziś dostępna za mniej niż 1900 zł. Tak tanio nigdy jeszcze nie było i bez wątpienia jest to świetna oferta dla osób, które szukają uniwersalnej "maszynki" do grania i nie są zainteresowane ekskluzywnymi tytułami oferowanymi przez Sony. Po części taka cena wynika zapewne ze stosunkowo niskiego kursu dolara (w końcu poniżej 4 zł), ale nie da się ukryć, że XSX doczekał się sporych obniżek także na największych światowych rynkach.

W gruncie rzeczy, przy coraz niższej cenie PS5 tak znaczący spadek cen był w zasadzie do przewidzenia. Nie można zapominać także o fakcie, że ogólnie nie cieszą się wcale ogromnym zainteresowaniem. Atrakcyjna cena z pewnością pomoże więc poprawić wyniki gigantowi. Poza tym warto zauważyć, że w ostatnich miesiącach na Xboksa trafiło kilka interesujących gier - mowa tutaj głównie o Starfieldzie czy Forzie Motorsport. Co więcej, od kilku dni posiadacze konsol Microsoftu mogą cieszyć się także grą Baldur's Gate 3. Gracze mają więc wiele powodów, by zainteresować się omawianą obniżką.

Źródło: PurePC, Ceneo