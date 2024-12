Wysyp nowości od Google dla linii Pixel. Smartfony z serii Google Pixel 8 skorzystają z lokalnej AI i zrobią lepsze zdjęcia

Do wybranych urządzeń od firmy Google z rodziny Pixel zmierzają nowe funkcje, które właśnie zostały zaprezentowane. Dotyczą one zarówno serii smartfonów Google Pixel 8 i smartwatcha Pixel Watch 2, jak i jedynego tabletu z omawianej linii. Nowości związane są ze sztuczną inteligencją oraz wykonywaniem zdjęć, a także z segmentem "smart home" i płatnościami mobilnymi. Nie zabrakło też funkcji dbającej o bezpieczeństwo użytkowników, ale nie jest ona dostępna w Polsce.

Wiele urządzeń z serii Pixel może już skorzystać z nowych funkcji, które zostały zapowiedziane przez Google, a już wkrótce do tej grupy dołączą pozostałe nowości. Najwięcej zmian czeka smartfony z linii Google Pixel 8.

Już teraz posiadacze smartfonów Google Pixel 8 oraz 8a mogą skorzystać z lokalnego modelu AI o nazwie Gemini Nano. Wystarczy włączyć opcje deweloperskie i znaleźć omawianą nowość. Rzecz jasna Pixel 8 Pro również ma dostęp do tej funkcjonalności, ale w tym wypadku producent nie wymaga od nas przechodzenia do wspomnianych opcji. Gemini Nano pozwoli np. podsumować nagrania dźwiękowe, a nawet utworzyć transkrypcję (z podziałem na osoby), którą będziemy mogli wyeksportować do pliku tekstowego. Cała seria może już korzystać z portu USB typu C, aby przesyłać obraz do zewnętrznych ekranów. Całkiem łatwo będzie można również sprawdzić numer telefonu, który próbował się z nami skontaktować, czy aby nie należy do kategorii "spam".

W kwestii zdjęć smartfon będzie starał się wykryć moment, w którym postacie wyglądają najkorzystniej. Tak więc prawdopodobieństwo, że zrobimy zdjęcie, na którym ktoś będzie miał zamknięte oczy lub dziwną minę będzie teraz mniejsze. Otrzymamy też możliwość manualnego wyboru aparatu. Przydatną funkcją będzie z kolei Find My Device, a więc opcja, która pozwoli znaleźć naszego smartfona — nawet wtedy, kiedy zostanie wyłączony lub jego akumulator będzie zupełnie rozładowany (opcja zadziała w pierwszych 23 godzinach, choć jest to minimalny czas, jaki podało Google, więc można się spodziewać jeszcze lepszego wyniku). Z kolei tablet Google Pixel będzie mógł wyświetlać obraz z kamery, która jest umieszczona przed domem (oczywiście wspierane są urządzenia powiązane z firmą, a konkretniej Nest Doorbell).

Smartwatch Google Pixel Watch 2 ma teraz przebudowaną aplikację Google Home, a przy tym da nam szybszy dostęp do funkcji związanych z zarządzaniem inteligentnymi urządzeniami. Część użytkowników może także dodać konto PayPal, aby płacić za zakupy, natomiast ta opcja nie jest dostępna w Polsce. To samo można powiedzieć o dość ważnej funkcji, czyli Car Crash Detection, a więc wykrywaniu wypadku samochodowego. Dzięki niej zapisani na liście znajomi otrzymają informację o wypadku, a po minucie automatycznie zostaną powiadomione odpowiednie służby ratunkowe — użytkownik może jednak w tym czasie kliknąć, że nie ma takiej potrzeby. Część funkcji jest dostępna już teraz, a pozostałe dołączą do tej grupy w następnych tygodniach.

Źródło: Google