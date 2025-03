Wymagania sprzętowe The Last of Us: Part II Remastered PC. Gra otrzyma m.in. techniki skalowania NVIDIA DLSS oraz AMD FSR 4

Dwa lata temu na PC zadebiutowała gra The Last of Us: Part I, która delikatnie mówiąc, nie okazała się specjalnie udanym portem wydania konsolowego. Produkcja przez kilka kolejnych miesięcy była intensywnie łatana. Za chwilę nastąpi premiera The Last of Us: Part II Remastered na PC i liczymy, że tutaj otrzymamy znacznie bardziej dopracowany port. Na dwa tygodnie przed debiutem, otrzymaliśmy oficjalne wymagania sprzętowe oraz garść informacji o PC-owej wersji.

The Last of Us: Part II Remastered trafi na PC już 3 kwietnia. Studio Naughty Dog podzieliło się oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi, a także otrzymaliśmy więcej informacji o komputerowej wersji gry.

The Last of Us: Part II Remastered nie będzie przesadnie wymagającą grą, przynajmniej tak długo jak nie zamierzamy grać w natywnej rozdzielczości 4K. Wymagania, zarówno do Full HD (ustawienia średnie) oraz Quad HD (w połączeniu z wysokimi detalami), są dość niskie na tle wielu gier, które wychodziły w ostatnich miesiącach. Dopiero do 4K, studio rekomenduje posiadanie takich kart jak NVIDIA GeForce RTX 4080 lub AMD Radeon RX 7900 XT. Gra wówczas również ma wymagać także 32 GB pamięci RAM. The Last of Us: Part II Remastered zajmie natomiast sporo miejsca na dysku - wymagania mówią o 150 GB i wymaganym SSD, co ma związek z zaimplementowanym systemem DirectStorage.

Minimum Rekomendowane High Very High Procesor Intel Intel Core i3-8100 Intel Core i5-8600 Intel Core i7-9700K Intel Core i7-11700 Procesor AMD AMD Ryzen 3 1300X AMD Ryzen 5 3600 AMD Ryzen 7 3700X AMD Ryzen 7 5700X Karta NVIDIA GeForce GTX 1650 GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3070 GeForce RTX 4080 Karta AMD Radeon RX 5500 XT Radeon RX 5700 Radeon RX 6800 Radeon RX 7900 XT Pamięć RAM 16 GB 16 GB 16 GB 32 GB Miejsce na dysku 150 GB SSD 150 GB SSD 150 GB SSD 150 GB SSD Biblioteki DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12 System Windows 10 / 11 64-bit 1909 lub nowszy Windows 10 / 11 64-bit 1909 lub nowszy Windows 10 / 11 64-bit 1909 lub nowszy Windows 10 / 11 64-bit 1909 lub nowszy Detale Niskie (Low) Średnie (Medium) Wysokie (High) B. wysokie (Very High) Rozdzielczość 1280 x 720 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 Płynność 30 FPS 60 FPS 60 FPS 60 FPS

Komputerowa wersja gry otrzyma na premierę wsparcie dla technik NVIDIA DLSS 3 (wraz z Frame Generation), AMD FSR 3.1 oraz AMD FSR 4 (w obu przypadkach także z generatorem klatek). W przypadku NVIDII, możliwe będzie oczywiście przejście na DLSS 4 z pomocą oprogramowania NVIDIA App oraz funkcji DLSS Override. Nie zabraknie oczywiście pełnej obsługi monitorów o proporcjach 21:9, 32:9 oraz 48:9, jak również odblokowanego framerate'u. Na PC pojawi się możliwość zmiany takich ustawień gry jak: tekstury, LOD, wolumetryczne oświetlenie, jakość cieniowania, okluzja otoczenia czy jakość odbić SSR.

Źródło: Naughty Dog