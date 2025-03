The Last of Us: Part II Remastered oficjalnie zmierza na PC. Nowy zwiastun potwierdza datę premiery gry

W przyszłym roku HBO zaoferuje m.in. drugi sezon serialu The Last of Us, który przedstawi nam część wydarzeń z drugiej gry od Naughty Dog. Wygląda na to, że twórcy mogą chcieć wykorzystać premierę nowych odcinków, by zainteresować komputerowych graczy kolejną grą. Podczas gali The Game Awards ogłoszono bowiem, że The Last of Us: Part II Remastered oficjalnie zmierza na PC. Gra zaoferuje pełną zawartość znaną z konsoli PlayStation 5.

The Last of Us: Part II Remastered oficjalnie zmierza na PC. Komputerowa wersja zadebiutuje 3 kwietnia 2025 roku.

Liczyliśmy na zapowiedź nowej gry od Naughty Dog na gali The Game Awards. Studio wprawdzie się pojawiło, ale zamiast nowej produkcji, dostaliśmy zapowiedź komputerowej wersji The Last of Us: Part II Remastered. Będzie to ulepszona wizualnie wersja tytułu, który na początku tego roku zadebiutował już na PlayStation 5. Oczywiście cała zawartość edycji Remastered będzie dostępna także na PC. Za przygotowanie komputerowej wersji odpowiadają studia Nixxes Software oraz Iron Galaxy, podobnie jak w przypadku kilku poprzednich portów.

Powyżej możecie zobaczyć oficjalny zwiastun gry w wersji PC, który potwierdza także datę premiery. The Last of Us: Part II Remastered trafi na komputery dokładnie 3 kwietnia 2025 roku. Spodziewamy się zatem, że w podobnym czasie zadebiutuje drugi sezon serialu od HBO. Przypominamy jednocześnie, że The Last of Us: Part II Remastered to druga, potwierdzona gra od PlayStation Studios na PC w 2025 roku. Wcześniej, bo w styczniu, na komputery trafi także Marvel's Spider-Man 2 (które notabene również jest przygotowywane przez Nixxes Software).

Źródło: Naughty Dog, Sony