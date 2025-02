The Last of Us: Part III obecnie nie powstaje, choć Neil Druckmann wskazuje, że w marce jest miejsce na nowy rozdział

Niedawno na konsoli PlayStation 5 ukazała się gra The Last of Us: Part II Remastered, będąca odświeżoną wersją hitu z 2020 roku. Jednocześnie od dawna krążą plotki, jakoby studio Naughty Dog miało już opracowywać trzecią część (poza nowym IP, które choć potwierdzono, to nic konkretnego o nim nie wiadomo). Ostatnio opublikowano film dokumentalny Grounded II: Making The Last of Us: Part II, w którym wypowiada się m.in. Neil Druckmann. Jeden fragment filmu dotyczy możliwej trzeciej części gry, choć sama w sobie nie jest jeszcze potwierdzeniem tego, że studio pracuje faktycznie nad grą.

Studio Naughty Dog opublikował materiał dokumentalny Grounded II: Making The Last of Us: Part II. W filmie Neil Druckmann wskazuje, że choć obecnie trójka nie powstaje, to w marce jest jeszcze miejsce na jedną opowieść.

W filmie dokumentalnym Neil Druckmann po pierwsze podkreśla, że od dłuższego czasu ma skonkretyzowany pomysł na pomniejszą historię w świecie The Last of Us, w której centralną rolę ogrywałby Tommy, brat Joela. Podkreślono jednak, że jest to mniejszy scenariusz i w dodatku nie podjęto jeszcze decyzji, do jakiego medium włączyć ową historię. Oznacza to, że może ona finalnie zostać wpleciona do serialu (np. do 2 sezonu) lub powstanie w przyszłości mniejsza gra, być może coś w rodzaju samodzielnego dodatku, który skupi się na tej postaci.

Historia, choć gotowa, to została w pewnym momencie odstawiona bok, natomiast studio skupiło się na poprawie samego systemu działania, z wprowadzeniem lepszego balansu pomiędzy pracą a życiem prywatnym oraz eliminacją crunchu. Neil Druckmann wspomniał również o potencjalnej trzeciej grze z serii. Okazuje się, że przez dłuższy czas Druckmann nie miał zarysu na opowiedzenie historii, jednak w pewnym momencie powstał konkretny koncept, który mógłby zostać w przyszłości wykorzystany. Jasno także sugeruje, że w tym uniwersum znajdzie się miejsce dla jeszcze jednego rozdziału historii. Koniec końców Neil Druckmann daje do zrozumienia, że The Last of Us: Part III w przyszłości zapewne powstanie, ale raczej nie odbędzie się to w obecnej generacji. Jak wiadomo, trwają bowiem prace nad nowym IP i możemy się spodziewać, że to nowa marka Naughty Dog zadebiutuje w obecnej generacji, a nie pełnoprawne, trzecie The Last of Us.

Źródło: Naughty Dog