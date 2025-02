The Last of Us: Part II Remastered - pełnoprawne odświeżenie czy skok na kasę? Porównanie oprawy graficznej i zmian

Na konsolach Sony PlayStation 5 zadebiutowała właśnie (19 stycznia 2024 roku) długo wyczekiwana (a przynajmniej przez Sony) produkcja The Last of Us: Part II Remastered. Omawiana edycja jest odświeżeniem gry, która została wydana w 2020 roku na konsole Sony PlayStation 4. W zamyśle ma być pod wieloma względami dostosowana do obecnej generacji, natomiast przez wielu graczy jest uważana za "skok na kasę". Ich zarzuty można już zestawić z rzeczywistością.

Produkcja The Last of Us: Part II Remastered doczekała się swojej oficjalnej premiery. W internecie znalazło się także porównanie obecnej edycji do poprzedniej, które pozwala stwierdzić, czy zmiany są faktycznie warte dopłacenia do gry.

The Last of Us: Part II Remastered jest krytykowane głównie za to, że postanowiono odświeżyć grę, która nawet dziś wygląda bardzo dobrze i została wydana stosunkowo niedawno. Jednak nowa edycja wprowadza nieco więcej zmian niż tylko te widoczne na pierwszy rzut oka. Oprócz tak oczywistych rzeczy, jak poprawa tekstur oraz ogólnej oprawy graficznej, gracze otrzymali kilka usprawnień. Pierwszym z nich jest możliwość gry w natywnej rozdzielczości 4K w 30 kl/s (tryb Fidelity) lub tej samej rozdzielczości przy 60 FPS (Performance), ale skalowanej z 1440p. Teraz mamy sposobność włączenia funkcji VRR i trybu HDR. Dodatkiem jest nowy tryb No Return (Bez Powrotu), a także Guitar Free Play. Otrzymujemy również dostęp do materiałów zza kulis, kilku usuniętych wcześniej poziomów (The Lost Levels), a sam czas ładowania gry ma być skrócony.

Pod względem samych tekstur, to dość ciężko dostrzec jakiekolwiek różnice, dopóki nie spojrzymy z bliska na poszczególne modele. Dopiero wtedy można zauważyć, że praktycznie wszystkie tekstury są bardziej szczegółowe. Nie wpływa to natomiast drastycznie na jakość rozgrywki. Sporą zmianą jest natomiast dystans renderowania, który teraz jest dużo większy - dzięki temu nie widzimy wczytujących się obiektów w oddali. W przypadku pozostałych efektów, oświetlenia i jakości cieni, jest zasadniczo bez zmian. Wszystko wygląda tak samo dobrze. Właśnie za taką zawartość twórcy życzą sobie 219 zł, aczkolwiek jeśli posiadamy pierwszą odsłonę, to w ramach aktualizacji możemy nabyć nowość za 40 zł.

Źródło: YouTube @Nick930