Wymagania sprzętowe Indiana Jones and the Great Circle PC. Wymagane karty graficzne ze sprzętową akceleracją Ray Tracingu

Już za kilka dni odbędzie się premiera ostatniej dużej gry w tym roku. Mowa rzecz jasna o Indiana Jones and the Great Circle (Indiana Jones i Wielki Krąg), za które odpowiada studio MachineGames, a wydawcą jest Bethesda Softworks. Nadchodzący tytuł w wersji Premium zadebiutuje 6 grudnia o 1 w nocy i dokładnie w tym momencie pojawią się recenzje. Dla pozostałych graczy produkcja zostanie uruchomiona 9 grudnia. Na kilka dni przed premierą, Bethesda w końcu opublikowała wymagania sprzętowe dla wersji PC. Nie należą one do niskich.

Bethesda opublikowała pełne wymagania sprzętowe gry Indiana Jones and the Great Circle, także w wersji z działającym Path Tracingiem. Mówiąc krótko - są one bardzo wysokie, a sama gra działa z zawsze działającym RT.

Bethesda opublikowała wymagania sprzętowe gry Indiana Jones and the Great Circle w wersji PC. Podzielone zostały na 6 sekcji, w tym trzy z włączonym pełnym Ray Tracingiem (tzw. Path Tracing). Pierwsze trzy kolumny w tabeli to klasyczne ustawienia minimalne, rekomendowane oraz ultra. Dotyczą one natywnych rozdzielczości, odpowiednio Full HD, Quad HD oraz 4K. Co ciekawe, gra bez względu na ustawienia, wymaga karty graficznej ze sprzętową akceleracją Ray Tracingu, co oznacza że RT jest głębiej zaszyte w grze i nie można go całkowicie wyłączyć. Z tego też względu nawet do najniższych detali w Full HD, twórcy zalecają takie karty jak NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER, AMD Radeon RX 6600 oraz Intel ARC A580. Do Quad HD potrzebujemy już mocniejszych kart, w tym GeForce RTX 3080 Ti lub Radeon RX 7700 XT. Do płynnej gry w 4K i w 60 klatkach, konieczne będą takie modele GPU jak GeForce RTX 4080 oraz Radeon RX 7900 XT. Gra również ma spore wymagania co do procesorów, zwłaszcza w wyższych detalach oraz rozdzielczościach. Do tego dochodzi m.in. 32 GB RAM jako zalecana ilość oraz wymagany SSD. Gra działa w oparciu o biblioteki Vulkan.

Minimalne Rekomendowane Ultra Procesor Intel Core i7-10700K

AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-12700K

AMD Ryzen 7 7700 Intel Core i9-13900K

AMD Ryzen 9 7900X Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8 GB

AMD Radeon RX 6600 8 GB

Intel ARC A580 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12 GB

AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB NVIDIA GeForce RTX 4080

AMD Radeon RX 7900 XT Pamięć RAM 16 GB RAM 32 GB RAM 32 GB RAM Miejsce na dysku 120 GB (wymagany SSD) 120 GB (wymagany SSD) 120 GB (wymagany SSD) Biblioteki Vulkan Vulkan Vulkan System Windows 10 64-bit lub nowszy Windows 10 64-bit lub nowszy Windows 10 64-bit lub nowszy Jakość gry - rozdzielczość 1920x1080 (natywna) 2560x1440 (natywna) 3840x2160 (natywna) Jakość gry - ustawienia Niskie detale Wysokie detale Ultra detale Jakość gry - płynność 60 FPS 60 FPS 60 FPS Inne Wymagana karta graficzna ze sprzętową akceleracją Ray Tracingu

Minimalne (+ Path Tracing) Rekomendowane (+ Path Tracing) Ultra (+ Path Tracing) Procesor Intel Core i7-10700K

AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-12700K

AMD Ryzen 7 7700 Intel Core i9-13900K

AMD Ryzen 9 7900X Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070 NVIDIA GeForce RTX 4080 NVIDIA GeForce RTX 4090 Pamięć RAM 16 GB RAM 32 GB RAM 32 GB RAM Miejsce na dysku 120 GB (wymagany SSD) 120 GB (wymagany SSD) 120 GB (wymagany SSD) Biblioteki Vulkan Vulkan Vulkan System Windows 10 64-bit lub nowszy Windows 10 64-bit lub nowszy Windows 10 64-bit lub nowszy Jakość gry - rozdzielczość Upscalowane 1920x1080 (DLSS Quality + Frame Generation ON) Upscalowane 2560x1440 (DLSS Balanced + Frame Generation ON) Upscalowane 3840x2160 (DLSS Performance + Frame Generation ON) Jakość gry - ustawienia Niskie detale Wysokie detale Ultra detale Jakość gry - płynność 60 FPS 60 FPS 60 FPS Inne Karta graficzna ze sprzętową akceleracją Ray Tracingu / Path Tracingu

Włączenie Path Tracingu będzie się wiązało z bardzo mocnym skokiem wymagań sprzętowych. O ile kwestia procesora, RAM-u czy SSD pozostaje bez zmian, o tyle sporo dzieje się w przypadku kart graficznych oraz samych rozdzielczości. Przede wszystkim każde z trzech ustawień: Minimalne + PT, Rekomendowane + PT oraz Ultra + PT, nie działa w natywnej rozdzielczości, zamiast tego wszędzie zaaplikowana została technika DLSS 3 zarówno ze skalowaniem (upscaling) jak i generatorem klatek. Do niskich ustawień graficznych wymagana jest tutaj karta przynajmniej GeForce RTX 4070. W tym wypadku mowa o upscalowanym Full HD z pomocą DLSS Quality. Do wymagań rekomendowanych + Path Tracing, twórcy zalecają już kartę GeForce RTX 4080 w połączeniu z DLSS Balanced. Najwyższe detale w upscalowanej rozdzielczości 4K (z pomocą DLSS Performance) to już zadanie dla GeForce RTX 4090.

