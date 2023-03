Wielki test 100 kart graficznych i 100 procesorów w najpopularniejszych grach komputerowych świata

Wielki test 100 procesorów i 100 kart graficznych wykonany w dwóch najpopularniejszych grach komputerowych świata, to absolutnie bezprecedensowy projekt, będący odpowiedzią na niewypowiedziane prośby milionów użytkowników pecetów. Osobom składającym topowe gamingowe zestawy lub kupującym używane biurowe maszyny, często towarzyszyła ogromna niepewność związana z działaniem tych kultowych tytułów. Zwłaszcza, jeśli do blaszaka czasami mieliby zasiąść rodzice, dziadkowie, małżonka albo księgowa. Wiele redakcji świata próbowało ugryźć ten ekstremalnie trudny temat, ale dotychczas nikomu powyższa sztuka się jeszcze nie udała. Aż do dzisiaj... Do tej chwili… Historia pisze się dosłownie na waszych oczach.

Autor: Sebastian Oktaba

Zacznijmy od podchwytliwego pytania - Waszym zdaniem jakie gry komputerowe cieszą się największą oraz najdłuższą popularnością? Fortnite? World of Warcraft? Counter Strike? League of Legend? Haha! Nawet nie byliście blisko! Tylko i wyłącznie ponadczasowy SAPER oraz PASJANS, znane światowej publiczności jako MINESWEEPER oraz FREECELL. Jeżeli macie wątpliwości, śmiało zapytajcie kogoś starszego z rodziny do czego najczęściej używa(ł) komputera, nawet niekoniecznie w robocie biurowej. Gdyby przypadkiem padła odpowiedź, że Saper i Pasjans to produkcje nieznane, przenigdy nie odpalane, to niestety będzie oznaczało perfidne kłamstwo. Nie możecie więcej takiej osobie zaufać. Przykre lecz prawdziwe, jednak taki test działa niezawodnie w 11/10 przypadków, co zostało udowodnione przez amerykańskich naukowców.

Patrzę na was... Głodnych... Przerażonych.... Przyciskających myszki do piersi. Długo czekaliście w milczeniu, baliście się zapytać, ale oto jest TEN TEST - spełnienie Waszych niewypowiedzianych próśb. Nie dziękujcie, tylko pamiętajcie, że nie każdy bohater nosi pelerynę.

Microsoft zanim na poważnie wszedł w rynek gamingowy, rozpoczął produkcję konsol Xbox, kolejnych odsłon Flight Simulator i proces przejmowania developerów, zdążył ogromnie przysłużyć się propagowaniu cyfrowej rozrywki. Można chyba zaryzykować stwierdzenie, że systemy operacyjne Windows 3.x, Windows 95 i Windows 98, zawdzięczają swoją popularność właśnie Saperowi i Pasjansowi. Gdyby Linux posiadał równie bogate zaplecze, porównywalnie mocne tytuły startowe, zapewne zdołałby się szybciej spopularyzować. Microsoft sprytnie to rozegrał. Pomyślcie tylko, że Wasze matki, ojcowie, babki, dziadkowie, nauczyciele, wszyscy którzy potencjalnie mogliby uważać granie za marnowanie czasu... sami zostali wciągnięci do tego świata. Nawet jeżeli zaprzeczają, to doskonale wiemy jak było naprawdę. Hipokryci! Statystycznie w Sapera i Pasjansa grała przecież każda osoba mająca kontakt z klawiaturą.

Wracając do tematu - Saper debiutował w 1989 roku, Pasjans pojawił się w 1991 roku, obydwie flagowe produkcje były dostępne w pakiecie startowym do Windows 7 włącznie, natomiast od momentu wprowadzenia Windows 8 dostępne za darmo w sklepie Microsoftu. Każdy sobie poradzi z instalacją, wystarczy mieć oryginalnego Windowsa i konto Microsoft (albo kluczyć z promocji?). Saper oraz Pasjans w międzyczasie ewoluowały, zmieniała się oprawa graficzna, dochodziły nowe funkcjonalności, kolejne wydania gier wypiękniały... I teraz powstaje poważne pytanie: czy wymagania sprzętowe również wzrosły? Jakiej maszyny potrzeba, aby udźwignęły najnowsze iteracje tych kultowych tytułów? Czy posiadacze leciwego sprzętu faktycznie mają się czego obawiać, gdyby w przypływie nostalgii postanowili wrócić do aktywnego grania? Odpowiedź znajdziecie w przekrojowym teście 100 procesorów i 100 kart graficznych, największej niepoważnej bazie wyników, jaką kiedykolwiek widziały internety.