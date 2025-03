Ustawa dotycząca AI ma zielone światło. Sztuczna inteligencja będzie podlegać ograniczeniom w Unii Europejskiej

Sztuczna inteligencja (określenie, do którego można zaliczyć choćby modele językowe, uczenie maszynowe, czy też algorytmy) przeżywa obecnie bardzo dynamiczny rozwój i wkrada się do każdej dziedziny życia ludzi. Produkty wykorzystujące jej możliwości potrafią ułatwić pracę, ale i stwarzają wiele realnych zagrożeń. Aby uregulować ten segment technologii, Rada Unii Europejskiej zaakceptowała właśnie ustawę o nazwie AI act, która ma pomóc w kontrolowaniu AI.

Ustawa AI act została właśnie oficjalnie przyjęta przez Radę Unii Europejskiej. Sztuczna inteligencja ma być dzięki niej wykorzystywana w bardziej rozważny i kontrolowany sposób. Zła wiadomość jest taka, że nowe zasady zaczną obowiązywać za 2 lata, a do tego czasu prawdopodobnie nic się nie zmieni.

Artificial intelligence act wprowadzi nowe zasady, które będą obowiązywać wszystkie produkty zaliczane do "sztucznej inteligencji". Reguły mają sprzyjać bezpiecznemu rozwojowi AI i respektowaniu praw człowieka. Wszystko będzie się opierać na dość prostym systemie, który określi poziom ryzyka dla społeczeństwa. Jeśli jakieś rozwiązanie zostanie zaliczone do wysokiego ryzyka, to będzie musiało spełniać dużo surowsze normy, aby funkcjonować. Analogicznie produkty, które w niewielkim stopniu będą wpływały na ludzi, mogą się spodziewać mniejszych obostrzeń. Wyjątkiem będzie jednak wykorzystanie i rozwój AI przez wojsko lub w celach badawczych — tutaj konkretne reguły nie będą miały zastosowania.

Ze sztucznej inteligencji nie będzie można korzystać do manipulowania innymi osobami (poprzez sposoby pochodzące z terapii behawioralno-poznawczych), a także do tworzenia systemu ocen i klasyfikacji społecznej. Zabronione będzie również profilowanie ludzi, które opiera się na danych osobowych, takich jak rasa, przynależność do religii, czy orientacja seksualna, w celu przewidywania tego, czy dana osoba popełni przestępstwo. Aby odpowiednio kontrolować wszystko, powołanych do istnienia zostało także kilka nowych organów. Karą za nieprzestrzeganie zasad będzie zapłacenie przez przedsiębiorstwo określonego procentu z rocznego obrotu lub ustalonej kwoty. Nowe reguły zostaną wprowadzone w życie po 20 dniach od podpisania ustawy przez Parlament Europejski i Radę. Natomiast od tego momentu zasady zaczną obowiązywać dopiero za 2 lata — co w branży technologicznej jest dosłownie wiecznością. Oczywiście ustawa będzie obejmować tylko kraje UE.

