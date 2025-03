Unia Europejska może zaakceptować iPhone'a bez złącza USB-C. To ważny sygnał dla firmy Apple

Apple iPhone 17 Air bez wątpienia będzie jednym z najciekawszych smartfonów tego roku. Choć nie znamy jeszcze jego dokładnej specyfikacji (a nawet oficjalnej nazwy), to jednak wiemy, że będzie to wyjątkowo cienkie urządzenie. Nic dziwnego zatem, że producent poważnie rozważał kwestię implementowania w nim złącza USB-C - w końcu jego brak na pewno ułatwiłby proces projektowania, a być może pozwoliłby na jeszcze bardziej imponującą formę.

Według najnowszych informacji, firma Apple ostatecznie porzuciła pomysł bezportowego iPhone'a 17 Air - sądzono, że to prosta droga do konfliktu z Unią Europejską.

Według najnowszych informacji, firma Apple ostatecznie porzuciła pomysł bezportowego iPhone'a 17 Air - sądzono, że to prosta droga do konfliktu z Unią Europejską. Jak wiemy, europejskie prawo od jakiegoś czasu dopuszcza do sprzedaży smartfony tylko ze złączem USB-C, dlatego istniało ryzyko, że gigant nie będzie w stanie wydać swojego urządzenia na Starym Kontynencie. Tymczasem okazuje się, że obawy producenta mogły być niesłuszne. W dyrektywie Common Charger Directive jest jedynie zapis, że jeśli urządzenie ma przewodowy port ładowania, to musi to być właśnie port USB-C - nie jest to to samo, co stwierdzenie, że port USB-C jest obowiązkowy.

Rzeczniczka prasowa Komisji Europejskiej, Federica Miccoli potwierdziła, że telefon bez fizycznego portu byłby zgodny z prawem. Jako przykład podano sprzęt radiowy, którego nie można ładować za pomocą przewodów, dlatego nie musi on takie systemu ładowania. To oznacza, że przyszły telefon Apple bez gniazda USB-C obsługujący wyłącznie standard Qi bądź Qi2 będzie całkowicie legalny do sprzedaży w krajach UE. Możemy więc podejrzewać, że następca iPhone'a 17 Air nie otrzyma już fizycznego gniazda, a jeśli moda na cienkie smartfony się przyjmie, również inni producenci (np. Samsung) podążą śladem Apple.

Źródło: 9to5mac, Weibo, @zellzoi