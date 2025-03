Apple iPhone 16e sprzedaje się zadziwiająco dobrze, ale i tak raczej nie poprawi sytuacji producenta w Chinach

Niedawno do oferty firmy Apple dodany został smartfon iPhone 16e, czyli duchowy następca stosunkowo budżetowego i mocno okrojonego SE. Nowa "szesnastka" była wyczekiwana przez wielu, jednak urządzenie raczej nie zachwyca swoimi możliwościami - kosztuje 3000 zł, a ma tylko jeden tylny aparat, ekran 60 Hz i w dużej mierze opiera się na iPhonie 14. Mimo to jednak Apple może mieć powody do zadowolenia, bowiem smartfon sprzedaje się całkiem nieźle.

Apple iPhone 16e nie zachwycił miłośników nowych technologii, ale dla producenta najważniejszy będzie fakt, że model ten sprzedaje się znacznie lepiej od iPhone'a SE 2022, i to nawet pomimo znacznie wyższej ceny.

Jak podaje Bloomberg, iPhone 16e w ciągu trzech pierwszych trzech dni po premierze sprzedał się aż o 60% lepiej niż iPhone SE z 2022 roku. Dla wielu osób taka statystyka okaże się zaskakująca, jednak należy zauważyć, że mimo wszystko mówimy tutaj o najtańszym iPhonie w ofercie Apple, który w dodatku wygląda w miarę nowocześnie, w pewnym stopniu oferuje usługi Apple Intelligence i oferuje aż 5-letnie wsparcie OS. Obawy mogła budzić cena - model 16e jest aż o 170 dolarów droższy niż wspomniany wariant SE. To sporo, i to nawet po uwzględnieniu inflacji, jednak koniec końców debiut można zaliczyć jako sukces, choć można podejrzewać, że nowy iPhone w wielu przypadkach jest pierwszym wyborem zwłaszcza dla klientów korporacyjnych.

Choć firma Apple z pewnością może być zadowolona z wyników sprzedaży modelu 16e, to jednak warto zauważyć, że nawet stosunkowo udana premiera najtańszego iPhone'a wcale nie zmieni diametralnie sytuacji na rynku w Chinach. Okazuje się bowiem, że sprzedaż urządzeń giganta z Cupertino ma spaść w tym kraju o około 2% w tym roku. Jak mówi Nabila Popal, starsza dyrektor IDC: "Konkurencja ze strony Androida będzie jeszcze silniejsza, wzmocniona przez krajowe dotacje chińskie, które przyniosą Androidowi znacznie większe korzyści niż Apple". Producent może starać się odwrócić ten trend np. poprzez wprowadzenie usług Apple Intelligence do Chin (dzięki współpracy z Alibabą), jednak czas pokaże czy ta gra jest w ogóle warta świeczki.

Źródło: GSMarena, Bloomberg