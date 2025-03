Apple iPhone 16e - proces demontażu urządzenia pokazuje kilka nowych rozwiązań, które ułatwiają naprawę smartfona

Apple iPhone 16e to następca iPhone'a SE 3. generacji, który zajmował najniższą pozycję w ofercie amerykańskiego producenta. Wraz z jego debiutem Apple wprowadza szereg zmian w konstrukcji urządzenia. Choć dla przeciętnych użytkowników nie mają one większego znaczenia, dla serwisów stanowią pewną rewolucję, znacznie skracając czas pracy z pojedynczym urządzeniem. Zmianą uległ m.in. sposób demontażu urządzenia, w tym akumulatora.

Apple iPhone 16e, choć zbiera mieszane recenzje, wprowadza kilka istotnych zmian, w tym chip C1 odpowiedzialny za łączność. Skupimy się jednak na modyfikacjach, które mogą okazać się zbawienne dla serwisantów. Proces rozbiórki urządzenia zaczyna się od tyłu co stanowi największą zmianę, ponieważ do tej pory każda akcja serwisowa wymagała odklejenia ekranu od korpusu. Teraz proces ten polega na podgrzaniu kleju, a następnie odciągnięciu tylnej części urządzenia za pomocą przyssawki i podważeniu jej specjalnymi plastikowymi kostkami, przypominającymi kostki gitarowe. Dzięki temu serwisant zyskuje niemal pełny dostęp do wnętrza. W tym modelu Apple zastosowało także specjalną metalową osłonkę dla taśmy prowadzącej do cewki indukcyjnej, mającą na celu jej ochronę podczas demontażu.

Najciekawszą zmianą w iPhone 16e jest sposób oddzielenia akumulatora od korpusu. W poprzednich modelach stosowano dwie specjalne taśmy, które służyły do zerwania kleju między elementami, jednak czasami dochodziło do ich zerwania, co utrudniało i wydłużało proces wymiany. W nowym modelu zastosowano specjalny klej, który traci swoje właściwości pod wpływem prądu elektrycznego, co pozwala łatwo oddzielić akumulator od reszty urządzenia. Apple zaleca zastosowanie napięcia 9 V, które może pochodzić również z baterii, przyłożonego do odpowiednich elementów przez około 1,5 minuty. Zmiany te wpływają także na szybkość wymiany innych komponentów, takich jak tylny aparat fotograficzny, kamery odpowiedzialne za FaceID, górny i dolny głośnik.

Problem pojawia się, jednak gdy chcemy wymienić port USB typu C lub slot obsługujący karty SIM. W takim przypadku musimy rozebrać niemal wszystkie wcześniej wymienione elementy, w tym płytę główną, aby uzyskać dostęp do modułu USB typu C. To wiąże się z pewnymi komplikacjami, ponieważ gniazda te są jednym z częściej wymienianych podzespołów z powodu zużycia mechanicznego. Z kolei proces wymiany ekranu nie uległ większym zmianom – można go wykonać niezależnie, bez otwierania tyłu urządzenia, chociaż nadal wymaga podgrzania elementu do 110 stopni. Inżynierowie iFixit ocenili łatwość naprawy iPhone'a 16e na 7/10, co oznacza, że proces nie jest bardzo skomplikowany, ale wymaga pewnej precyzji i uwagi.

