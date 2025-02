Apple iPhone 17 - szykuje się sporo nowości w nowej serii smartfonów. Nowe ekrany, szybsze ładowanie i odejście od tytanu

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach w ofercie Apple dojdzie do znaczących przetasowań. Nie jest tajemnicą, że ostatnie premiery giganta z Cupertino nie wywróciły rynku do góry nogami, dlatego niech nie zdziwią Was doniesienia, że nadchodzące "siedemnastki" w końcu zapewnią wiele wyczekiwanych zmian. W sieci zaczęły pojawiać się nowe rendery tegorocznych iPhone'ów, a ponadto sporo mówi się o ich specyfikacji.

Premiera iPhone'ów 17 powinna odbyć się we wrześniu. Warto na nią czekać ze względu na liczne zmiany w budowie i specyfikacji smartfonów, natomiast jeszcze dziś powinniśmy poznać stosunkowo budżetowego iPhone'a SE 4 / iPhone'a 16E.

Zacznijmy od kwestii ekranów. Przede wszystkim należy podkreślić, że podstawowy model z nowej linii iPhone'ów w końcu będzie w stanie wyświetlać treści z częstotliwością 120 Hz. Co jednak również warto odnotować, pojawiły się przecieki, że wszystkie modele z tej serii - również Air - mają otrzymać najwyższej jakości panel OLED M14 od Samsunga, który ma zapewniać do 30% większą jasność i dłuższą żywotność niż panel M13 z 2023 roku. Warto odnotować, że ekrany M14 trafiły już na pokład iPhone'ów 16 Pro, jednak teraz nawet tańsze iPhone 17 modele nie będą traktowane po macoszemu pod tym względem. Pozostając jeszcze w temacie specyfikacji technicznej, wszystkie nowe smartfony Apple mają otrzymać szybszą technologię ładowania 35 W. Rzecz jasna raczej nie ma co oczekiwać, że gigant z Cupertino będzie dosłownie chwalił się takimi wartościami, ale zapowiada się i tak mały krok naprzód w stosunku do obecnego standardu ładowania (ok. 30 W, choć przez krótki czas możliwe jest ładowanie iPhone'a 16 Pro Max z mocą 37 W).

Jak widać na załączonych grafikach, wszystko wskazuje na to, że iPhone'y 17 Pro będą wyróżniać się nowym designem. Choć układ obiektywów może pozostać ten sam, to jednak tylna wysepka powinna teraz zajmować całą górną część plecków. A to jeszcze nie koniec zmian, bowiem wiele mówi się, że Apple zamierza odejść od tytanowych ramek w modelach Pro i wrócić do standardowego aluminium. To dosyć zaskakujące, ale może okazać się sensowne z ekonomicznego i... ekologicznego punktu widzenia. Nowsze ramki powinny być tańsze w wykonaniu, lżejsze i powinny pozostawiać mniej śladu węglowego, a jak wiadomo, Apple zakłada osiągnięcie neutralności węglowej całego łańcucha wartości do roku 2030. Jedynym smartfonem z tytanowymi ramkami w nowej serii ma być iPhone 17 Air, jednak to akurat brzmi rozsądnie - urządzenie ma mieć grubość zaledwie 5,5 mm, więc nic dziwnego, że producentowi zależy tu na szczególnie wytrzymałej obudowie. A co z modelem podstawowym? Cóż, akurat iPhone 17 wizualnie ma nie różnić się zbytnio od poprzednika, ale nowy ekran i drobne ulepszenia w specyfikacji powinny zachęcić do zakupu niezdecydowanych. Premiera nowej linii smartfonów Apple powinna odbyć się we wrześniu, a jeszcze dziś mamy poznać stosunkowo budżetowego iPhone'a SE 4 / iPhone'a 16E.

