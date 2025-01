Apple iPhone 17 Air będzie najcieńszym smartfonem na rynku, ale w zamian może okazać się mocno wybrakowany

Od jakiegoś czasu sporo mówi się o pojawieniu się zupełnie nowego iPhone'a 17. Rzecz jasna w sklepach na pewno nie zabraknie klasycznego, podstawowego modelu czy wariantów Pro, ale obok nich zadebiutować ma dosyć nietypowy smartfon wyróżniający się stosunkowo cienką obudową. Przyjęło się, że otrzyma on oznaczenie Air albo Slim, ale czego konkretnie możemy się po nim spodziewać? Nowe informacje w tej sprawie zdradza najnowszy raport Marka Gurmana.

Apple iPhone 17 Air będzie najcieńszym smartfonem na rynku. Urządzenie ma cechować się grubością ok. 5,5 mm, ale w zamian na pokładzie ma się znaleźć jeden aparat tylny 48 MP i pojedynczy głośnik. Co więcej, zabraknąć może fizycznego slotu na kartę SIM.

Wszystko wskazuje na to, że Apple iPhone 17 Air będzie najcieńszym smartfonem na rynku. Urządzenie ma cechować się grubością ok. 5,5 mm. Dla porównania, najcieńszy dotąd iPhone w historii, czyli iPhone 6 z 2014 roku ma grubość 6,9 mm, a 13-calowy tablet iPad Pro - 5,1 mm. Pod względem designu możemy mieć zatem do czynienia z doprawdy wyjątkowym urządzeniem, jednak problemem może okazać się dosyć uboga specyfikacja. Dotychczas sporo mówiło się, że model ten otrzyma tylko jeden aparat z tyłu. Będzie to jednostka o rozdzielczości 48 MP, ale na tym oszczędności się raczej nie zakończą.

Według najnowszych informacji, Apple iPhone 17 Air może zostać pozbawiony fizycznego slotu na kartę SIM, a zatem w grę wejdzie jedynie obsługa wirtualnego standardu eSIM. Nie wiemy jednak, czy nie będzie to przeszkoda w sprzedawaniu smartfona w niektórych regionach, np. w Chinach - wiemy już, że kraj ten nie preferuje telefonów, które opierają się wyłącznie na eSIM. Co więcej, pojawiły się głosy, że urządzenie ma zostać wyposażone tylko w pojedynczy głośnik i będzie miał autorski moduł sieci 5G. Wiele wskazuje również na baterię o dosyć małej pojemności (powinna być mniejsza niż w iPhonie 16). Jeśli natomiast chodzi o cenę, omawiany model może zostać wyceniony na ok. 900 dolarów (poziom iPhone'a 16 Plus). Jak zatem widać, szykuje się dosyć interesujący eksperyment. Premiera smartfona - a także całej linii iPhone'ów 17 - odbędzie się zapewne we wrześniu 2025 roku.

Źródło: Bloomberg, Tom's Guide, Macrumors