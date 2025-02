Apple iPhone 17 Air - w przyszłym roku zadebiutuje wyjątkowy smartfon, który może być droższy nawet od modeli Pro

Już we wrześniu bieżącego roku oficjalnej zapowiedzi powinny doczekać się smartfony iPhone 16. Do sprzedaży trafią najpóźniej kilka tygodni po tym wydarzeniu. W przyszłym roku na rynku pojawią się z kolei prawdopodobnie iPhone’y 17. Wiele wskazuje na to, że w tym przypadku Apple nie poprzestanie na standardowych modelach. Jak wynika z najnowszych doniesień, w przygotowaniu jest też iPhone 17 Air, który nieco inaczej rozłoży aspekty.

Przyszłoroczna oferta smartfonów Apple może zostać wzbogacona o model "Air", który będzie pozycjonowany pomiędzy standardowym iPhone'em 17, a wariantem "Pro". Urządzenie ma być jednak znacznie cieńsze.

Jeszcze niedawno w ofercie Apple znajdowały się iPhone’y z serii Mini. Była to kompaktowa konstrukcja z parametrami bliskimi standardowemu modelowi. Amerykańska firma zrezygnowała jednak z ich produkcji, ponieważ nie cieszyły się wystarczającą popularnością. Smartfon iPhone 17 Air to propozycja idąca w nieco innym kierunku. Urządzenie ma być bowiem pozycjonowane pomiędzy standardowym iPhone'em 17, a modelem "Pro". Jak donosi dziennikarz portalu Bloomberg - Mark Gurman - nowy smartfon będzie cieńszy od pozostałych modeli i zaoferuje nieco lepszą specyfikację niż zwykły iPhone 17. To propozycja skierowana przede wszystkim do osób, którym zależy na wyglądzie smartfona, a nie na topowych osiągach. Należy spodziewać się zatem, że będzie odznaczał się jakimiś istotnymi zmianami w projekcie, ale pozostanie propozycją dosyć niszową, która nie trafi w gusta każdego użytkownika.

Mniej mainstreamowy charakter iPhone'a 17 Air ma przejawiać się także w jego cenie. Gurman spodziewa się bowiem, że ten wariant smartfona będzie droższy zarówno od iPhone’a 17, jak i modelu z dopiskiem "Pro". Nowe urządzenie ma być przy tym większe niż iPhone’y z kategorii "Mini". Wiele wskazuje zatem na to, że Apple może spróbować wprowadzić na rynek coś bardziej innowacyjnego, co pozwoli docelowo zwiększyć sprzedaż smartfonów sygnowanych nadgryzionym jabłkiem. Warto odnotować, że już jakiś czas temu pojawiały się nieoficjalne informacje na temat tego, że amerykańska firma pracuje nad iPhone’em określanym roboczo mianem "Slim". Wszystko wskazuje na to, że iPhone 17 Air będzie właśnie tym urządzeniem. Można oczekiwać, że potencjalny sukces rynkowy tego modelu skłoni Apple do wykorzystania podobnego designu w głównej linii smartfonów.

Źródło: Bloomberg, WCCFTech