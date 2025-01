Smartfony Apple iPhone 16 Pro w końcu mają obsługiwać szybkie ładowanie. Ale nie aż tak szybkie, jakbyście chcieli

Od kilku lat niektórzy producenci implementują w swoich smartfonach funkcje bardzo szybkiego ładowania akumulatora. Normą jest więc to, że w ciągu kilku bądź kilkunastu minut ładowania zapewniany jest dziś cały pracy z dala od gniazdka. Są jednak firmy, które stronią od tego typu rozwiązań. Jedną z nich jest chociażby Apple, ale niewykluczone, że niebawem skreślimy ją z listy. Mamy dobre wiadomości dla tych, którzy odkładają już pieniądze na zakup nadchodzącego flagowca od technologicznego giganta z Cupertino.

Smartfony Apple iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max mają obsługiwać ładowanie przewodowe o mocy 40 W oraz bezprzewodowe MagSafe o mocy 20 W. Takie wartości i tak nie zrobią na nikim wrażenia, aczkolwiek warto docenić ten krok naprzód.

Jak donosi serwis ITHome, smartfony Apple iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max mają obsługiwać ładowanie przewodowe o mocy 40 W oraz bezprzewodowe MagSafe o mocy 20 W. Wszystko to, aby "poprawić problem wydłużającego się czasu ładowania spowodowanego wzrostem pojemności baterii". Co ciekawe, nie są to wcale pierwsze doniesienia w tym stylu. Informator @RGcloudS już w zeszłym roku przewidywał taki scenariusz. Apple prawdopodobnie pozwoli sobie na nową technologię ładowania ze względu na zastosowanie nowych akumulatorów warstwowych (tylko w modelach Pro). Warto jednak zauważyć, że moc 40 W na nikim nie zrobi dziś kolosalnego wrażenia - dla porównania, flagowe modele Motoroli można ładować nawet z mocą 125 W.

Oczywiście szkoda, że niniejsze doniesienia w ogóle nie dotyczą podstawowych smartfonów Apple iPhone 16, jednak i tak powinny cieszyć nas wieści, że producent w ogóle czyni starania w kierunku szybszego ładowania. Obecnie modele iPhone 15 / iPhone 15 Pro umożliwiają ładowanie z mocą 27 W przy użyciu odpowiedniego zasilacza USB-C, natomiast oficjalne ładowarki MagSafe firmy Apple i autoryzowanych firm zewnętrznych mogą bezprzewodowo ładować smartfony Apple z mocą do 15 W. Mamy nadzieję, że oficjalnie potwierdzenie tych wieści nadejdzie już we wrześniu - to właśnie w tym miesiącu ma się odbyć prezentacja wyczekiwanych "szesnastek".

Źródło: MacRumors, ITHome